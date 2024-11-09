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Lamborghini Urus распроданы на несколько лет вперед

Компания Lamborghini распродала все внедорожники Urus до 2026 года

Появившийся в 2017 году, причем появившийся непросто, с многократными задержками, супервнедорожник Urus не избежал той разновидности славы, что была десятилетием ранее у Кайена. SUV-детище штутгартцев не раз обвиняли в том, что это «не настоящий Porsche». Ныне многие кличут Urus «ненастоящим Ламбо», но это не мешает VAG, в который, напомним, входят и Porsche, и Lamborghini, вновь снимать сливки с «непопулярного решения».

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Дело в том, что в обоих случаях оно оказалось чертовски популярным. Точно так же, как Cayenne вытянул когда-то марку Porsche из их пуристской пропасти, сегодня это делает Urus для Lamborghini, в течение нескольких лет остающийся самой популярной моделью бренда. Покупателей не спугнул даже переход на подключаемый гибридный силовой привод – если вы не в курсе, нынешние Урусы – это исключительно PHEV.

Lamborghini Urus Perfomante – 666 л.с., «сотня» за 3,3 секунды, максималка свыше 300 км/ч
Lamborghini Urus Perfomante – 666 л.с., «сотня» за 3,3 секунды, максималка свыше 300 км/ч

Тем не менее, в Lamborghini заявляют, что у них достаточно заказов на Urus до конца 2025 года. То есть, если вы оформите заявку на машину сейчас, раньше 2026-го вам ее не сделают. К тому моменту модели будет почти десять лет, но замена ей подоспеет не ранее 2029-го, пишут западные СМИ.

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В 2023 году Lamborghini продала рекордное количество автомобилей – 10 112, и этот год обещает быть еще лучше: с января по сентябрь дилеры реализовали 8411 машин по всему миру, что на 8,6% больше, чем за первые девять месяцев 2023-го. Надо ли уточнять, что большинство из этих машин – Urus, оправдывающий разработку дорогущих супер- и гиперкаров? И обеспечивающий финансирование проекта «суперкара начального уровня» Temerario, который должен стать заменой Huracan.

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Источник: Motor1

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 167
09.11.2024 
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