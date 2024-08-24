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Lamborghini представила машину с «безграничным выбором»

Для Lamborghini Temerario доступно 57 цветов кузова и 5 вариантов салона

Как известно, в конце прошлой недели Lamborghini представила новый «суперкар начального уровня», пришедший на замену Huracan – новинка получила название Temerario. Вскоре после этого на сайте компании заработал конфигуратор, поразивший западных журналистов своей масштабностью. В России страница недоступна, поэтому воспользуемся их описанием.

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Для машины доступно 57 цветов кузова (!) и пять различных вариантов оформления интерьера. Причем в каждом из вариантов доступно огромное множество деталей, которые можно менять – цвет кожи, прострочка, карбоновые элементы... То же самое касается экстерьера – практически безграничный выбор по колесным дискам, тормозным суппортам, деталям обвеса.

Что же представляет собой Temerario? Шасси разработано с нуля, и оно полностью алюминиевое – в противовес Huracan, где алюминий сочетался с углепластиком. Это помогло снизить расход материалов на 50%, сократить количество сварных соединений на 80%, поднять жесткость при кручении на 20% и, что удивительно, снизить вес (тут пока без точных цифр).

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Силовая установка гибридная: 800-сильный твин-турбо V8 объемом 4 литра дополнен тремя электромоторами, два из которых приводят передние колеса, а один стоит между ДВС и 8-ступенчатым преселективным роботом. Вообще, автомобиль полноприводный, но в полностью электрическом режиме движется на переднем приводе и, учитывая объем батареи всего в 3,8 кВт*ч, очень недалеко.

Зато эту батарею можно зарядить от сети всего за полчаса – или за 7 минут прямо на ходу, используя рекуперацию. Суммарная мощность установки Temerario составляет 920 л.с. что позволяет машине стрелять до сотни за 2,7 секунды и достигать максималки в 339,5 км/ч (211 миль/ч). Такой вот «начальный уровень».

Цена будет этому уровню под стать: по прогнозам, прайс стартует с 400 тысяч долларов, тогда как базовый Huracаn Evo в последнее время стоил в США на сотню тысяч дешевле... Продажи откроют в конце этого года или в начале следующего.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: Мotor1

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 3
24.08.2024
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