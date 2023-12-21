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Очень дорого и неэкологично: за рубежом нарастает тренд по отказу от электромобилей

Экологи и экономисты не нашли подтверждения пользы и экологичности электрокаров

Страны Евросоюза и американцы взяли курс на зеленую повестку и намерены к 2030 году полностью перейти на использование электромобилей. На фоне оптимистичных сообщений о востребованности этого вида транспорта у населения, стали появляться тревожные новости, риторика которых сводится к тому, что нет от электрокаров ни экономии, ни пользы для экологии.

В частности, издание Bloomberg пишет, что у американских автодилеров скопились на складах непроданные электромобили. И этому факту есть ряд вполне логичных объяснений. Во-первых, это дорого — цена электромобиля выше бензиновых модификаций. А после отмены субсидий на их приобретение, для большей части американцев покупка таких машин стала неподъемным для семейного бюджета приобретением. Тем более, что к электромобилю необходимо покупать зарядные устройства, цены на которые тоже нельзя назвать демократичными.

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Во-вторых, у электромобиля ограниченный потенциал в части передвижения, потому что в труднодоступных местах, например, в лесу, зарядить его будет негде. Именно по этой причине сельские жители относятся к электромобилям с долей скепсиса.

По подсчетам экономистов, произвести литр бензина и заправить им бензобак в разы дешевле, нежели условный литр топливо после сжигания на теплоэлектростанции перекинуть по сетям потребителю, чтобы тот еще потратил время на заряд батареи. Фактически, в этой цепочке прослеживаются колоссальные потери.

Экологи тоже решили оценить целесообразность электрокаров, в итоге выяснилось, что Tesla Model 3, например, выделяет 159 граммов диоксида углерода за время пути в один километр. Для сравнения: дизельный Mercedes C 220 выбрасывает всего 117 граммов. Получается, что все доводы в пользу экологичности электромобилей — сомнительны. Кроме того, если ДВС перевести на синтетический дизель, то обычные автомобили превзойдут по своей экологичности электрокары.

Известно, что General Motors решил отложить выпуск некоторых своих электромобилей, включая внедорожник Chevrolet Equinox и пикап Silverado. Если в скором времени факты в пользу нерациональности и отсутствия пользы от электромобилей подтвердятся, вполне вероятно, что их доля на рынке будет уменьшаться.

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Источник: gorodche.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
21.12.2023
Фото:Unsplash
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