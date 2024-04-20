Никаких батареек? Еще один известный бренд отказался от электромобилей
«За рулем» уже рассказывал о новейшей тенденции, прокатившейся по автомобильному миру в 2023-м и начале 2024 года. Проанализировав изменение спроса на электромобили, многие компании начали пересматривать сроки внедрения новых электрических моделей. После бума 2021-2022 годов спрос на «электрички» заметно просел, и от поголовного громадья планов по переходу на чистое электричество к условному 2030 году мало что осталось.
Новые разъяснения по этому вопросу поступили от главы Aston Martin Лоуренса Стролла. Компания отложила запуск своего первого электромобиля, запланированный на 2025-2027 годы, и новый курс предусматривает полномасштабный выпуск машин с ДВС в 2030-х годах. Стролл заявил изданию Autocar, что их клиенты ценят «запахи и звуки» ДВС, поэтому спрос на такие машины будет всегда.
По мнению Стролла, разогнанный вокруг «электричек» ажиотаж намного превышает реальный спрос на них. Глава Aston Martin добавил, что переход на электротягу в конечном итоге все же произойдет, но это займет куда больше времени, чем считалось доселе.
По новой стратегии, Aston Martin все же двинется в сторону электрификации, но куда более плавными шагами: сейчас значительные средства вкладываются в подключаемые гибриды (plug-in hybrid, PHEV, снова показывающие в США рост продаж), оснащенные традиционными для Астона мощными двигателями V8 и V12. Таким образом, компания собирается остаться верной себе и в то же время вписаться в новые эконормы. Лоуренс Стролл отметил, что его компания будет выпускать именно такие машины до тех пор, пока они не будут запрещены.
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Источник, фото: Motor1