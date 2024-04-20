Никаких батареек? Еще один известный бренд отказался от электромобилей

Aston Martin заявил о намерении выпускать новые бензиновые модели в 2030-х годах

«За рулем» уже рассказывал о новейшей тенденции, прокатившейся по автомобильному миру в 2023-м и начале 2024 года. Проанализировав изменение спроса на электромобили, многие компании начали пересматривать сроки внедрения новых электрических моделей. После бума 2021-2022 годов спрос на «электрички» заметно просел, и от поголовного громадья планов по переходу на чистое электричество к условному 2030 году мало что осталось.

Aston Martin Vantage 2025

Новые разъяснения по этому вопросу поступили от главы Aston Martin Лоуренса Стролла. Компания отложила запуск своего первого электромобиля, запланированный на 2025-2027 годы, и новый курс предусматривает полномасштабный выпуск машин с ДВС в 2030-х годах. Стролл заявил изданию Autocar, что их клиенты ценят «запахи и звуки» ДВС, поэтому спрос на такие машины будет всегда.

Aston Martin Vantage 2025

По мнению Стролла, разогнанный вокруг «электричек» ажиотаж намного превышает реальный спрос на них. Глава Aston Martin добавил, что переход на электротягу в конечном итоге все же произойдет, но это займет куда больше времени, чем считалось доселе.

По новой стратегии, Aston Martin все же двинется в сторону электрификации, но куда более плавными шагами: сейчас значительные средства вкладываются в подключаемые гибриды (plug-in hybrid, PHEV, снова показывающие в США рост продаж), оснащенные традиционными для Астона мощными двигателями V8 и V12. Таким образом, компания собирается остаться верной себе и в то же время вписаться в новые эконормы. Лоуренс Стролл отметил, что его компания будет выпускать именно такие машины до тех пор, пока они не будут запрещены.

Aston Martin Vantage 2025 Aston Martin Vantage 2025

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Источник, фото: Motor1