Народу нравятся обычные автомобили — конец мировой эйфории с электрокарами

Аналитики заявили о падении ажиотажа вокруг электрокаров по всему миру

По всему миру наблюдается тенденция падения спроса на электромобили (EV) и массового возврата к газовым автомобилям и гибридам. Об этом пишут западные таблоиды.

«То, что мы видели в 21-м и 22-м годах, было временным всплеском рынка, когда спрос на электромобили действительно взлетел», – цитируют СМИ операционного директора подразделения электромобилей Ford Марина Гьяджа.

В качестве фактов в пользу этого утверждения приводятся сокращение или откладывание планов по выпуску электромобилей такими производителями, как Ford Motor, General Motors, Mercedes-Benz, Volkswagen, Jaguar Land Rover и Aston Martin. Владелец Tesla Илон Маск заявил, что темпы роста продаж EV «могут оказаться заметно ниже» в 2024 году. По мнению экспертного сообщества, предпочтения потребителей вернутся к газовым автомобилям и гибридам.

«Электрическое будущее, в конечном счете, наступает, но гораздо более медленными темпами, чем ожидалось ранее», – резюмируют аналитики.

Напомним, в феврале стало известно, что Apple свернула свой проект Titan по выпуску электромобилей. Американская компания Lucid Group Inc. снизила цены на электромобили 2024 года выпуска примерно на 10%, а еще один производитель электрокаров Rivian Automotive сократил порядка 10% сотрудников.

За первые две недели 2024 года Tesla лишилась более 94 млрд долларов своей рыночной стоимости. С целью повышения спроса компания снижает цены на электрокары, но ее прибыль на этом фоне упала.

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Источник: cnbc.com