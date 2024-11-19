Jaguar полностью обновил бренд

Компания Jaguar представила новые слоган и логотип

Марка Jaguar презентовала новый логотип. Изображения кошки в написании названия марки больше нет, но она осталась, как один из элементов фирменного стиля, только теперь уже в двухмерном варианте.

Новым слоганом компании, вероятно, будет фраза Copy Nothing («не копируй ничего»), автором которой стал основатель бренда сэр Уильям Лайонс.

Новый логотип компании Jaguar состоит из перевернутых букв J и R.

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Источник: Jaguar