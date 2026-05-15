Подписка на Ладу – 40 тысяч в месяц! А сколько можно сэкономить?
АВТОВАЗ запускает программу «Автомобиль по подписке». В чем ее суть?
По большому счету, это разновидность аренды, где арендодатель – официальный дилер.
Как и при обычной аренде, при подписке пользователь автомобиля не оплачивает техобслуживание, сезонную замену шин, ОСАГО и каско – всё это входит в пакет.
Дальше начинаются нюансы.
Посчитаем?
Подписка в ее зарубежных ипостасях предполагает, что при заключении длительного договора клиент получает новый автомобиль с почти нулевым пробегом. Это краеугольное отличие от «обычной аренды» или каршеринга, где в наших реалиях возраст и техническое состояние машины могут быть какими угодно.
Программа стартует с модели Веста в богатой комплектации с вариатором.
Базовый тариф – в пределах 40–44 тысячи рублей в месяц при заключении договора на 12 месяцев, а допустимый пробег ограничен 30 тысячами км в год. За перепробег, очевидно, нужно платить.
Незатейливая арифметика: год владения стоит полмиллиона рублей, а за четыре-пять лет непрерывной «подписки» покрывается полная стоимость Весты вместе со страховками и обслуживанием.
Чем-то напоминает покупку в кредит без первоначального взноса сроком на пять лет, причем после его выплаты автомобиль у вас изымают. Правда, в случае подписки каждый год вы пользуете (предположительно) новый автомобиль.
Кому это выгодно
Основные выгодоприобретатели, конечно, завод и дилеры. По окончании подписки автомобиль продается как подержанный. За год при пробеге менее 30 тысяч км Веста теряет в цене еле заметно, сбор от аренды эту разницу покрывает с огромным запасом – прибылью.
Некоторые эксперты допускают, что подписка потенциально пригодна таксистам и мало чем отличается от аренды машины у таксопарков. Спорно уже потому, что годовой пробег такси обычно не меньше 60 тысяч км, да и аренда Весты под такси в пересчете на сутки все-таки дешевле, чем подписка.
Подписка, равно как и аренда, удобна тем, кому автомобиль нужен «по сезону», но каждый день.
Многие, например, совсем не ездят зимой. Аренда на 3–6 месяцев для них – приемлемый формат. А кому-то, может, машина необходима только на месяц отпуска.
АВТОВАЗ намерен в скором будущем включить в программу подписки также Ларгус и Гранту. Тарифы? Пока неизвестны.
Что осталось за кадром
- Можно ли прервать заключенный договор, не дожидаясь его окончания, и каковы в этом случае финансовые потери?
- Можно ли продлить договор на ту же машину по тому же тарифу, что был установлен для прошлого года?
- Можно ли выезжать на арендованном автомобиле за границу?
- Можно ли по окончании договора выкупить машину не по рыночной, а по сниженной цене?
Ответы на эти вопросы получим скоро: услуга, как сообщила пресс-служба АВТОВАЗа, появится в некоторых дилерских центрах Москвы и Санкт-Петербурга до конца весны.
КАК ЭТО БЫЛО
Первые сервисы подписки в России запустили в 2019 году: летом – Volvo, осенью – Hyundai.
Марка Hyundai тогда предлагала модели Creta, Tucson, Santa Fe и H‑1. Количество вариантов аренды поражало воображение: от одного часа до полутора лет, три тарифные категории.
Но и цены тоже сражали наповал: час Креты стоил 650 рублей, сутки – 3000 рублей. Дороговато по тем временам, каршеринг был ощутимо дешевле. За месяц Креты просили от 30 тысяч рублей, за год – 358 или 406 тысяч при ограничении пробега 12 или 30 тысяч км в год.
Сообщалось, что подпиской Hyundai за первый год воспользовались 1600 клиентов – тогда как марка продала у нас в 2020 году 163 тысячи новых машин. Но даже такой результат оценивали как успех.
