Подписка на Ладу – 40 тысяч в месяц! А сколько можно сэкономить?

Долгосрочная аренда новой Лады у дилера: выгода, ограничения, нюансы, вопросы

АВТОВАЗ запускает программу «Автомобиль по подписке». В чем ее суть?

По большому счету, это разновидность аренды, где арендодатель – официальный дилер.

Как и при обычной аренде, при подписке пользователь автомобиля не оплачивает техобслуживание, сезонную замену шин, ОСАГО и каско – всё это входит в пакет.

Дальше начинаются нюансы.

Посчитаем?

Подписка в ее зарубежных ипостасях предполагает, что при заключении длительного договора клиент получает новый автомобиль с почти нулевым пробегом. Это краеугольное отличие от «обычной аренды» или каршеринга, где в наших реалиях возраст и техническое состояние машины могут быть какими угодно.

Программа стартует с модели Веста в богатой комплектации с вариатором.

Базовый тариф – в пределах 40–44 тысячи рублей в месяц при заключении договора на 12 месяцев, а допустимый пробег ограничен 30 тысячами км в год. За перепробег, очевидно, нужно платить.

Незатейливая арифметика: год владения стоит полмиллиона рублей, а за четыре-пять лет непрерывной «подписки» покрывается полная стоимость Весты вместе со страховками и обслуживанием.

Чем-то напоминает покупку в кредит без первоначального взноса сроком на пять лет, причем после его выплаты автомобиль у вас изымают. Правда, в случае подписки каждый год вы пользуете (предположительно) новый автомобиль.

Кому это выгодно

Основные выгодоприобретатели, конечно, завод и дилеры. По окончании подписки автомобиль продается как подержанный. За год при пробеге менее 30 тысяч км Веста теряет в цене еле заметно, сбор от аренды эту разницу покрывает с огромным запасом – прибылью.

Некоторые эксперты допускают, что подписка потенциально пригодна таксистам и мало чем отличается от аренды машины у таксопарков. Спорно уже потому, что годовой пробег такси обычно не меньше 60 тысяч км, да и аренда Весты под такси в пересчете на сутки все-таки дешевле, чем ­подписка.

Подписка, равно как и аренда, удобна тем, кому автомобиль нужен «по сезону», но каждый день.

Многие, например, совсем не ездят зимой. Аренда на 3–6 месяцев для них – приемлемый формат. А кому-то, может, машина необходима только на месяц отпуска.

АВТОВАЗ намерен в скором будущем включить в программу подписки также Ларгус и Гранту. Тарифы? Пока неизвестны.

Что осталось за кадром

Можно ли прервать заключенный договор, не дожидаясь его окончания, и каковы в этом случае финансовые потери?

Можно ли продлить договор на ту же машину по тому же тарифу, что был установлен для прошлого года?

Можно ли выезжать на арендованном автомобиле за границу?

Можно ли по окончании договора выкупить машину не по рыночной, а по сниженной цене?

Ответы на эти вопросы получим скоро: услуга, как сообщила пресс-служба АВТОВАЗа, ­появится в некоторых дилерских центрах Москвы и Санкт-Петербурга до конца весны.

КАК ЭТО БЫЛО Первые сервисы подписки в России запустили в 2019 году: летом – Volvo, осенью – Hyundai. Марка Hyundai тогда предлагала модели Creta, Tucson, Santa Fe и H‑1. Количество вариантов аренды поражало воображение: от одного часа до полутора лет, три тарифные категории. Но и цены тоже сражали наповал: час Креты стоил 650 руб­лей, сутки – 3000 рублей. Дороговато по тем временам, каршеринг был ощутимо дешевле. За месяц Креты просили от 30 тысяч рублей, за год – 358 или 406 тысяч при ограничении пробега 12 или 30 тысяч км в год. Сообщалось, что подпиской Hyundai за первый год воспользовались 1600 клиентов – тогда как марка продала у нас в 2020 году 163 тысячи новых машин. Но даже такой результат оценивали как успех.

