#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиСкидкиШиныCTO EXPO'26Дневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Московское метро получило праздничное оформление к своему 91-летию
15 мая
Московское метро получило праздничное оформление к своему 91-летию
Особое навигационное оформление получили 9...
Hongqi Golden Sunflower Guoya
15 мая
Hongqi в модели Golden Sunflower Guoya показал мощь V6 и V8 без турбоямы
В седане Hongqi Golden Sunflower Guoya появятся...
Более 100 человек заплатят штраф за безбилетный проезд в городском транспорте
15 мая
Более 100 человек заплатят штраф за безбилетный проезд в городском транспорте
132 безбилетника выявили контролеры на...

Подписка на Ладу – 40 тысяч в месяц! А сколько можно сэкономить?

Долгосрочная аренда новой Лады у дилера: выгода, ограничения, нюансы, вопросы

АВТОВАЗ запускает программу «Автомобиль по подписке». В чем ее суть?

Рекомендуем
1,5 турбо, робот, скидки до 250 тыс. руб.: большой тест популярных «китайцев»

По большому счету, это разновидность аренды, где арендодатель – официальный дилер.

Как и при обычной аренде, при подписке пользователь автомобиля не оплачивает техобслуживание, сезонную замену шин, ОСАГО и каско – всё это входит в пакет.

Дальше начинаются нюансы.

Посчитаем?

Подписка в ее зарубежных ипостасях предполагает, что при заключении длительного договора клиент получает новый автомобиль с почти нулевым пробегом. Это краеугольное отличие от «обычной аренды» или каршеринга, где в наших реалиях возраст и техническое состояние машины могут быть какими угодно.

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет
ЖУРНАЛ
НА ДОМ

Программа стартует с модели Веста в богатой комплектации с вариатором.

Базовый тариф – в пределах 40–44 тысячи рублей в месяц при заключении договора на 12 месяцев, а допустимый пробег ограничен 30 тысячами км в год. За перепробег, очевидно, нужно платить.

Рекомендуем
Лада Веста в новой комплектации: чего она не любит

Незатейливая арифметика: год владения стоит полмиллиона рублей, а за четыре-пять лет непрерывной «подписки» покрывается полная стоимость Весты вместе со страховками и обслуживанием.

Чем-то напоминает покупку в кредит без первоначального взноса сроком на пять лет, причем после его выплаты автомобиль у вас изымают. Правда, в случае подписки каждый год вы пользуете (предположительно) новый автомобиль.

Кому это выгодно

Основные выгодоприобретатели, конечно, завод и дилеры. По окончании подписки автомобиль продается как подержанный. За год при пробеге менее 30 тысяч км Веста теряет в цене еле заметно, сбор от аренды эту разницу покрывает с огромным запасом – прибылью.

Рекомендуем
Лада Веста 1.8 против недорогих китайских седанов — большой тест

Некоторые эксперты допускают, что подписка потенциально пригодна таксистам и мало чем отличается от аренды машины у таксопарков. Спорно уже потому, что годовой пробег такси обычно не меньше 60 тысяч км, да и аренда Весты под такси в пересчете на сутки все-таки дешевле, чем ­подписка.

Подписка, равно как и аренда, удобна тем, кому автомобиль нужен «по сезону», но каждый день.

Многие, например, совсем не ездят зимой. Аренда на 3–6 месяцев для них – приемлемый формат. А кому-то, может, машина необходима только на месяц отпуска.

АВТОВАЗ намерен в скором будущем включить в программу подписки также Ларгус и Гранту. Тарифы? Пока неизвестны.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Рассекречен большой GAC S9 для России
Преемник Kia Rio встал на конвейер в Узбекистане
Названы ежегодные объемы производства кроссовера Лада Азимут

Что осталось за кадром

  • Можно ли прервать заключенный договор, не дожидаясь его окончания, и каковы в этом случае финансовые потери?
  • Можно ли продлить договор на ту же машину по тому же тарифу, что был установлен для прошлого года?
  • Можно ли выезжать на арендованном автомобиле за границу?
  • Можно ли по окончании договора выкупить машину не по рыночной, а по сниженной цене?

Ответы на эти вопросы получим скоро: услуга, как сообщила пресс-служба АВТОВАЗа, ­появится в некоторых дилерских центрах Москвы и Санкт-Петербурга до конца весны.

КАК ЭТО БЫЛО

Первые сервисы подписки в России запустили в 2019 году: летом – Volvo, осенью – Hyundai.

Марка Hyundai тогда предлагала модели Creta, Tucson, Santa Fe и H‑1. Количество вариантов аренды поражало воображение: от одного часа до полутора лет, три тарифные категории.

Но и цены тоже сражали наповал: час Креты стоил 650 руб­лей, сутки – 3000 рублей. Дороговато по тем временам, каршеринг был ощутимо дешевле. За месяц Креты просили от 30 тысяч рублей, за год – 358 или 406 тысяч при ограничении пробега 12 или 30 тысяч км в год.

Сообщалось, что подпиской Hyundai за первый год воспользовались 1600 клиентов – тогда как марка продала у нас в 2020 году 163 тысячи новых машин. Но даже такой результат оценивали как успех.

  • В июне в России стартуют продажи машин возрожденного бренда Волга.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Подпишитесь на «За рулем» в Telegram
Зиновьев Сергей
Количество просмотров 107
15.05.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о LADA Vesta (30)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Vesta  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых
Недостатки:
Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем
Комментарий:
Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.
-98