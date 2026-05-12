1,5 турбо, робот, скидки до 250 тыс. руб.: большой тест популярных «китайцев»

«За рулем» провел тест-сравнение кроссоверов Geely Atlas и Dongfeng Huge

Компания Geely на очередной рост так называемого утильсбора отреагировала одной из первых: вывела новые базовые модификации седана Preface и кроссовера Atlas – в дополнение к хорошо известным 200‑сильным версиям.

Atlas с турбомотором 1.5 (147 л. с.), передним приводом и в единственной комплектации Люкс продают за 3,45 млн рублей. А полноприводный и с двухлитровым мотором аж на 455 тысяч рублей дороже.

А вот Dongfeng Huge изначально шел с полуторалитровым турбомотором, причем с солидной форсировкой – 197 л. с. Дефорсировать его под новые ставки не стали, а просто подняли цену. Но Huge всё равно доступнее Атласа: 3,04 млн рублей за базовую версию и 3,24 – за богатое исполнение Престиж, как у нас.

Geely Atlas получил мотор 1.5 – и подешевел почти на полмиллиона. Однако новый Dongfeng Huge еще дешевле!

Dongfeng Huge

Появился в России в прошлом году, тогда как в Китае продается еще с 2022 года – под названием Aeolus Haoji. Выпускают в КНР.

ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый

1,5 л (197 л. с.) – от 3 039 900 ₽ Geely Atlas

Премьера состоялась летом 2022 года под именем Geely Boyue L. Для нас название поменяли на более благозвучное. Производство – Китай.

ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый

1,5 л (147 л. с.) – от 3 449 990 ₽

2,0 л (200 л. с.) – от 3 904 990 ₽

Как едут?

Китайцы приучили нас к тому, что реальная динамика лучше заявленной в ТТХ – но в случае Атласа сотня покоряется за 10,2 с вместо обещанных 9,7 с. Причем это в режиме Комфорт – а в Спорте полсекунды терялось на пробуксовку передних колес.

Мотор 1.5 у Geely на холодную работает жестковато. Но самое неприятное у базового Атласа – строптивый семиступенчатый робот. Заминки при старте, а также после перехода из драйва в реверс и обратно неожиданно велики. Еще и переключаться приходится двумя кликами, через нейтраль. Муторное дело.

Huge тоже снабжен роботом. При активном старте он также держит паузу, оберегая сцепления. Но когда едешь в полпедали, заминки пропадают, и машина воспринимается гармоничной. Впрочем, в заводские данные уложиться тоже не удалось: 9,7 с вместо заявленных 8,2 с.

Расход топлива порадовал: с учетом пробок и периодических активных прострелов обе машины потребляли 8,5–9 л/100 км.

Агрегаты

В основе кроссовера Hugе лежит переработанная и приспособленная под увеличенные габариты и массу платформа CMP концерна Stellantis (Dongfeng является его акционером). Казалось бы, при таких генах да при задней многорычажке драйверский азарт обеспечен. Но нет – едет Hugе без изыска.

Алюминиевый турбомотор C15TP1 создан в содружестве с компанией Honda. У него прямой впрыск, цепной привод ГРМ и фазорегуляторы на обоих распредвалах.

Конструкция у турбомотора 1.5Т Geely такая же, как у Huge.

Усилитель руля пришлось сразу перевести из комфортного режима в спортивный – обратной связи особо не прибыло, зато появился четкий «ноль». При активном перестроении на дугу меньшего радиуса машина резковато уходит в скольжение. Раскачки на волнах нет, но к 130 км/ч начинается расширение динамического коридора – не расслабишься.

Управляемость Атласа понравилась больше. Водитель лучше чувствует машину, лучше взаимопонимание. Руль точнее, реакции однозначнее. И на хорошем ходу не пропадает ­ощущение монолитности.

Про комфорт

Плавность хода у Донгфенга средненькая: он слишком отчетливо повторяет профиль дороги, заметны колебания неподрессоренных масс. Но неровности покрупнее подвеска отрабатывает лучше, энергоемкость хороша – пробои словил всего пару раз. Жаль, работает подвеска громко.

Вообще, акустический комфорт – не конек Huge. Громко работают шины, аэродинамический гул «приседает» на уши уже при 90 км/ч.

Huge шустрый, но не слишком комфортный.

Пластиковый щиток Huge – обширный, ­прикрывает всё. Слой антикора у Dongfeng Huge толстый, однако покрытие с проплешинами.

И плавность хода, и шумоизоляция в Атласе лучше: меньше слышно «аэродинамики» и дороги, молчаливее работает подвеска. Однако в почти новой машине успел завестись сверчок в районе правой передней двери. И докучали булькающие звуки откуда-то из-под капота – как будто громко срабатывает клапан в системе кондиционирования.

Электронные помощники

Оба кроссовера снабжены комплексами водительских ассистентов. У Атласа он настроен как надо, а вот Hugе помощниками не впечатлил. Особенно разочаровал адаптивный круиз-контроль – после остановки ускоряется еле-еле, вынуждая подгазовывать. Если ведущая машина уходит в сторону хотя бы на полкорпуса – начинает паниковать и оттормаживаться, пугая окружающих. А в не самых крутых поворотах система и вовсе складывает полномочия, тогда как Atlas продолжал ехать как ни в чем не бывало.

Ходовые качества Атласа сбалансированы лучше: управляемость – четче, плавность хода – выше.

Термозащита Geely смонтирована аккуратнее, без заусенцев. Слой антикора у Geely Atlas добротный, но неравномерный.

Бездорожье? Что той, что другой машине там делать нечего, ведь привод у них только передний. Клиренс скромный (155–165 мм), защиты картера нет – с асфальта лучше не съезжать. Но если Atlas также доступен с трансмиссией 4×4 (сочетается исключительно с двигателем 2.0), то Huge такой альтернативы предоставить не может.

Салоны

Мы уже начали отвыкать от салонов классических форм – теперь сплошные сенсоры и шарады по поиску самых элементарных функций. Но у Huge интерьер олдскульный – привычный рычаг-селектор, блок настройки зеркал и никаких торчащих экранов. Из необычного – разве что сплюснутый обод руля.

Dongfeng Huge

Приборы нарисованы интереснее атласовских, но экран сильно бликует. Медиасистема Dongfeng смущает простенькой графикой и отсутствием поддержки Android Auto и Apple CarPlay.

Кластер панели приборов и медиасистемы Dongfeng Huge напоминает приборку Джили Тугеллы.

Но глянцевая приборка нещадно бликует – даже если выкрутить яркость на максимум. Площадка для левой ноги тесная, нет подсветки в бардачке и у макияжных зеркалец. Ветровое стекло и второй ряд сидений лишены обогрева.

Кресло Huge с виду простенькое, но сидеть удобно. Регулировки поясничного подпора нет, но она и не требуется. Робот Хьюджа работает четче атласовского – меньше заминок на малых скоростях.

Второй ряд Хьюджа просторен по всем направлениям. Спинка – с бесступенчатой регулировкой угла наклона. Но обогрева нет. Из удобств в салоне Dongfeng Huge – два верхних дефлектора и один USB-порт.

Однако у задних пассажиров другая радость – просторище! Не только на фоне Атласа, колесная база у которого на 5 см короче – по запасу места для коленей Huge даст фору машинам классом выше. Для семейного автомобиля – лучше не придумаешь.

Geely Atlas

Приборка мало того что мелкая, так еще и темы поменять не дает. Apple CarPlay постоянно «отваливался» – прежде в Geely такого не допускали.

Салон Атласа интересен внешне, но частокол вертикальных светодиодных полосок в темноте отвлекает.

Geely для пассажиров не столь гостеприимен, да и багажник у него потеснее будет. На водительском месте – сплошные сенсоры. Все регулировки приходится проводить через экран медиасистемы – например, чтобы включить обогрев руля или сидений, надо сделать три клика. С обычными кнопками было бы гораздо проще.

Единственное нарекание к сиденью Атласа – коротковатая подушка. Робот Geely изводит заминками при старте и необходимостью двойного клика при переключениях.

Для коленей места в Geely меньше, но геометрия посадки даже лучше. Спинка не регулируется. В отличие от соперника, у Geely Atlas два разъема – в том числе Type-C.

Зато есть беспроводной Apple CarPlay, а воздуховоды выведены в двери – окна не запотевают. И зимний пакет полный.

Итог

Atlas победил, но не безоговорочно – есть вопросы к организации водительского места, да и силовой агрегат не самый слаженный. Смущает и цена в 3,45 млн – от некрупного переднеприводного кроссовера с мотором 1.5 ждешь более гуманного прайса.

По баллам Huge уступил, но в откровенные аутсайдеры не угодил. Его сильные стороны – просторные салон и багажник, бодрый двигатель и выгодная цена, причем оптимальной мне видится базовая версия Комфорт за 3,04 млн рублей. К тому же дилеры готовы дать скидку в 250 тысяч, что называется, с порога. Семейным и рачительным людям я бы порекомендовал сначала заглянуть в салон Dongfeng.

Багажник Атласа невелик – 344 л. Пятая дверь ­лишена электропривода. Шторки нет. Huge порадовал чуть большим объемом багажника (368 л) и солидной высотой ­подъема пятой двери. Но шторки/полки не предусмотрено.

Geely Atlas Сбалансированные ходовые качества, толковые водительские ассистенты, имидж марки Дефицит физических кнопок, цена Dongfeng Huge Мощный и экономичный двигатель, просторные салон и багажник, сдержанная цена Скромный зимний пакет, нет версии с полным приводом

