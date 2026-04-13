Почти внедорожники: большой тест китайских кроссоверов 4х4
Для многих автомобилистов Haval H7 и Jetour T1 – будто близнецы.
Оба созданы в нарочито грубоватом стиле, словно это настоящие внедорожники.
Изначально Haval проигрывал по мощности – двухлитровый турбомотор выдавал лишь 192 л. с.
Но с этого года на него ставится более мощный агрегат мощностью 231 л. с., и сравнение с Джетуром Т1 (245 л. с.) становится как никогда актуальным.
| Haval H7
Премьера состоялась в 2025 году. В этом году кроссовер прошел легкое обновление и обрел более мощный двигатель. Сборка – в Тульской области.
ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый
2.0Т (231 л. с.) – от 3 999 000 ₽
| Jetour T1
Представлен в 2025 году. Есть версии с правым рулем, полуторалитровым мотором, а также гибриды. В Россию поставляются только 2‑литровые машины с полным приводом. Собирается в Китае.
ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый
2.0Т (245 л. с.) – от 3 999 900 ₽
Практичная магия
Haval H7 понизу подпоясан некрашеным пластиком, дабы не бояться повредить кузов о снег или грунт. Двери надежно прикрывают пороги, чтобы не испортить штаны в грязную погоду.
Haval H7
Хавейлу бы еще пространства за сиденьями добавить: при таких габаритах никак не ждешь, что в багажник едва помещается лишь пара больших чемоданов.
У Т1 подход к сохранению чистоты брюк иной – нечего ходить по грязи, стой на подножке. Решение удобное, особенно зимой. Только на передних стойках стоило бы сделать ручки, чтобы садиться было удобно.
Салон Джетура – что швейцарский нож. Выглядит круто, а чем дольше знакомишься, тем больше функций для себя открываешь. В бокс между сиденьями рука уходит по локоть, а на площадке под центральным тоннелем можно разместить небольшую сумку.
Jetour T1
Перемудрили только с формой руля: на кроссовере с внедорожным уклоном рубленые экзерсисы не к месту. Приборы-то догадались сделать круглыми.
За рулем (ура, круглый!) Хавейла я устроился быстрее, а забираться в салон без всяких подножек сподручнее даже при отсутствии ручек на стойках. Зато они есть на втором ряду – причем как для взрослых (на средних стойках), так и для самых маленьких, в виде выемок в нижней части обивки.
Но аналогичные решения есть и в Джетуре. Да и в целом сзади одинаково удобно и весьма просторно в обеих машинах, и центрального тоннеля в машинах нет: средний пассажир не стеснен, и перемещаться по дивану удобно.
Грузовой отсек Джетура побольше, хотя и он не впечатляет. А еще Т1 просто необходима тонировка задних стекол: в отсутствие шторки (как у Н7) или полки всё содержимое багажника выставлено напоказ.
Как едут Haval H7 и Jetour T1
С прибавкой сорока «лошадей» Н7 словно сбросил половину веса – что с места, что на скорости Haval уверенно отрывается от Джетура. Семиступенчатый робот отлично подстраивается под ситуацию, создавая ощущение неразрывности потока мощности.
Jetour дает понять, что он больше и тяжелее – хотя наши весы показали разницу в снаряженной массе в пределах погрешности, а мощность у Т1 формально выше. Всё портит долгое ожидание реакции при нажатии на газ – даже спортрежим не избавляет от паузы до конца. Последующее ускорение неплохое, но старт уже проспали. Это особенно огорчает, когда нужно вклиниться в поток со второстепенной дороги.
Останавливается Т1 тоже дольше: информативность привода тормозов и эффективность замедления заметно хуже, чем у Н7.
Зато баланс шасси Джетура удачнее. Оба кроссовера одинаково уверенно стоят на дуге, дарят нормальную обратную связь – и расслабляюще стабильны на скоростной автостраде. Но при этом Т1 демонстрирует неплохую плавность хода: даже там, где асфальт растаял вместе со снегом, создав ямы с полколеса, за сохранность подвески я не переживал. Отчасти этому способствуют шины с более высоким 65‑м профилем.
Haval H7 в большинстве случаев неплох, но если переборщить со скоростью на разбитой дороге, сразу идет замыкание подвески на отбойники.
Тест на бездорожье
Когда под колесами заканчивается твердая поверхность, в Хавейле начинаешь чувствовать еще и смыкание сцеплений робота. Классический гидромеханический восьмиступенчатый автомат Джетура дает больше уверенности и быстрее переключается, когда надо выехать «враскачку».
Т1 удивляет тем, что минимальный клиренс у него не спереди, а сзади. У обоих кроссоверов дорожные просветы при снаряженной массе по нашим замерам превышают 200 мм – так и должно быть у машин для России! Однако если загрузить салон и багажник, просядет прежде всего задок.
Одинаковы и муфты привода задних колес – BorgWarner (он же Haldex) шестого поколения. А еще у T1 муфта дополнена возможностью принудительной блокировки, а также есть блокировка заднего дифференциала. Это, вкупе с ассортиментом действительно эффективных внедорожных режимов электроники, делает Т1 довольно уверенным игроком в грязи.
Но кто у кого списывал? Haval H7 также радует списком внедорожных режимов, даже про блокировку заднего дифференциала не забыли. Жаль, что нет металлической защиты: двигатель с коробкой прикрывает хлипкий пыльник.
И хотя в середине базы дорожный просвет у Н7 существенно больше (245 мм против 215 мм у Т1), что облегчает преодоление перегибов, в сумме Jetour выглядит чуть более способным вне дорог. Но оба этих кроссовера позволяют заехать в «дебри» куда дальше, чем массовые кроссоверы.
Вывод
Нечасто наши сравнительные тесты дают настолько близкие итоговые оценки.
Jetour T1
|Стильный и организованный салон, хороший баланс шасси, отличная внедорожная «геометрия»
|Эффективность тормозов, небольшой межсервисный интервал
Haval H7
|Продуманная эргономика, практичный салон, межсервисный пробег
|Жестковатая подвеска, небольшой багажник
С новым мотором Haval H7 воспринимается более живым и активным. Он больше подойдет водителям, которые ждут от автомобиля максимум отзывчивости.
Но если большая компания, да еще с багажом, а впереди не только асфальт, но и плохие дороги, то Jetour T1 справится чуть лучше. Он мягче и вместительнее. Главное – держать дистанцию.
Подробный технический справочник кроссоверов Haval H7 и Jetour T1 и экспертная оценка – по этой ссылке.
