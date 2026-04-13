Почти внедорожники: большой тест китайских кроссоверов 4х4

Опубликован подробный тест-сравнение кроссоверов за 4 млн рублей – Haval H7 и Jetour T1

Для многих автомобилистов Haval H7 и Jetour T1 – будто близнецы.

Оба созданы в нарочито грубоватом стиле, словно это настоящие внедорожники.

Изначально Haval проигрывал по мощности – двухлитровый турбомотор выдавал лишь 192 л. с.

Но с этого года на него ставится более мощный агрегат мощностью 231 л. с., и сравнение с Джетуром Т1 (245 л. с.) становится как никогда актуальным.

Haval H7 и Jetour T1

Haval H7

Премьера состоялась в 2025 году. В этом году кроссовер прошел легкое обновление и обрел более мощный двигатель. Сборка – в Тульской области.

ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый

2.0Т (231 л. с.) – от 3 999 000 ₽ Jetour T1

Представлен в 2025 году. Есть версии с правым рулем, полуторалитровым мотором, а также гибриды. В Россию поставляются только 2‑литровые машины с полным приводом. Собирается в Китае.

ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый

2.0Т (245 л. с.) – от 3 999 900 ₽

Практичная магия

Haval H7 понизу подпоясан некрашеным пластиком, дабы не бояться повредить кузов о снег или грунт. Двери надежно прикрывают пороги, чтобы не испортить штаны в грязную погоду.

Haval H7

В меню есть внедорожная инфографика, где, помимо прочего, отображается статус блокировки заднего дифференциала. Среди нескольких вариантов приборной панели не хватает имитации обычных приборов. Отчасти это компенсируется проекцией на лобовое стекло.

Отдельное спасибо за круглый руль – для кроссовера, который что-то может на бездорожье, где постоянно крутишь баранку, это важно.

У Н7 есть полный зимний пакет, а передние кресла также имеют вентиляцию. Включение их обогрева – кнопками на центральном тоннеле. В обновленной медиасистеме появился сервис VK Видео.

Хавейлу бы еще пространства за сиденьями добавить: при таких габаритах никак не ждешь, что в багажник едва помещается лишь пара больших чемоданов.

Водительское сиденье отлично распределяет нагрузку: после нескольких часов за рулем тело не затекает. В Н7 также есть ­откидной центральный подлокотник.

Отделение с эластичным ремешком можно использовать для бутылки или, к примеру, рации. Для пассажиров второго ряда – дефлекторы и разъемы для зарядки смартфона.

Haval: багажник хотелось бы больше, боковины из жесткого пластика быстро царапаются, зато есть шторка. В подполье – органайзер, докатка ­и сабвуфер.

У Т1 подход к сохранению чистоты брюк иной – нечего ходить по грязи, стой на подножке. Решение удобное, особенно зимой. Только на передних стойках стоило бы сделать ручки, чтобы садиться было удобно.

Салон Джетура – что швейцарский нож. Выглядит круто, а чем дольше знакомишься, тем больше функций для себя открываешь. В бокс между сиденьями рука уходит по локоть, а на площадке под центральным тоннелем можно разместить небольшую сумку.

Jetour T1

Приборная панель с имитацией классических приборов удобна для чтения. По центру – по умолчанию анимация с обстановкой вокруг автомобиля. Во внедорожной графике есть отслеживание глубины преодолеваемого брода, нелепо переведенного как «болотистая местность». Максимальная глубина – 600 мм.

Буйство дизайнерских решений в Т1 впечатляет. Перед передним пассажиром, за ручкой, есть удобная площадка для мелочей.

Основные функции климат-контроля продублированы обычными кнопками. Обогрев есть у всех сидений, лобового стекла и руля.

Перемудрили только с формой руля: на кроссовере с внедорожным уклоном рубленые экзерсисы не к месту. Приборы-то догадались сделать круглыми.

За рулем (ура, круглый!) Хавейла я устроился быстрее, а забираться в салон без всяких подножек сподручнее даже при отсутствии ручек на стойках. Зато они есть на втором ряду – причем как для взрослых (на средних стойках), так и для самых маленьких, в виде выемок в нижней части обивки.

Спинка сиденья не столь удобна, как в Н7. В спинках передних сидений есть удобные карманы для смартфонов.

Как и у Н7, спинки в Джетуре регулируются по углу наклона. Центральный тоннель отсутствует. Для полного счастья на втором ряду не хватает розетки на 220 В.

Но аналогичные решения есть и в Джетуре. Да и в целом сзади одинаково удобно и весьма просторно в обеих машинах, и центрального тоннеля в машинах нет: средний пассажир не стеснен, и перемещаться по дивану удобно.

Багажник у Джетура больше, чем у Н7. Шторка или полка отсутствуют, хотя крепление под первую есть. Под полом – довольно удобный органайзер, под которым спряталась докатка.

Грузовой отсек Джетура побольше, хотя и он не впечатляет. А еще Т1 просто необходима тонировка задних стекол: в отсутствие шторки (как у Н7) или полки всё содержимое багажника выставлено напоказ.

Как едут Haval H7 и Jetour T1

С прибавкой сорока «лошадей» Н7 словно сбросил половину веса – что с места, что на скорости Haval уверенно отрывается от Джетура. Семиступенчатый робот отлично подстраивается под ситуацию, создавая ощущение неразрывности потока мощности.

Haval H7

Двигатель Haval (4N20A) собирается на заводе в Тульской области, включая механическую обработку головки и блока цилиндров.

Jetour дает понять, что он больше и тяжелее – хотя наши весы показали разницу в снаряженной массе в пределах погрешности, а мощность у Т1 формально выше. Всё портит долгое ожидание реакции при нажатии на газ – даже спортрежим не избавляет от паузы до конца. Последующее ускорение неплохое, но старт уже проспали. Это особенно огорчает, когда нужно вклиниться в поток со второстепенной дороги.

Останавливается Т1 тоже дольше: информативность привода тормозов и эффективность замедления заметно хуже, чем у Н7.

Jetour T1

Капот открывается двойным вытягиванием ручки в салоне. Очень полезное решение для зимы, чтобы оставить чистыми руки.

Зато баланс шасси Джетура удачнее. Оба кроссовера одинаково уверенно стоят на дуге, дарят нормальную обратную связь – и расслабляюще стабильны на скоростной автостраде. Но при этом Т1 демонстрирует неплохую плавность хода: даже там, где асфальт растаял вместе со снегом, создав ямы с полколеса, за сохранность подвески я не переживал. Отчасти этому способствуют шины с более высоким 65‑м профилем.

Haval H7 в большинстве случаев неплох, но если переборщить со скоростью на разбитой дороге, сразу идет замыкание подвески на отбойники.

Тест на бездорожье

Когда под колесами заканчивается твердая поверхность, в Хавейле начинаешь чувствовать еще и смыкание сцеплений робота. Классический гидромеханический восьмиступенчатый автомат Джетура дает больше уверенности и быстрее переключается, когда надо выехать «враскачку».

Больше половины режимов движения Хавейла ­пригодятся вне асфальта.

Т1 удивляет тем, что минимальный клиренс у него не спереди, а сзади. У обоих кроссоверов дорожные просветы при снаряженной массе по нашим замерам превышают 200 мм – так и должно быть у машин для России! Однако если загрузить салон и багажник, просядет прежде всего задок.

Одинаковы и муфты привода задних колес – BorgWarner (он же Haldex) шестого поколения. А еще у T1 муфта дополнена возможностью принудительной блокировки, а также есть блокировка заднего дифференциала. Это, вкупе с ассортиментом действительно эффективных внедорожных режимов электроники, делает Т1 довольно уверенным игроком в грязи.

Т1 оказался грязнулей: боковины, зеркала и стекла очень быстро покрываются грязью.

Но кто у кого списывал? Haval H7 также радует списком внедорожных режимов, даже про блокировку заднего дифференциала не забыли. Жаль, что нет металлической защиты: двигатель с коробкой прикрывает хлипкий ­пыльник.

И хотя в середине базы дорожный просвет у Н7 существенно больше (245 мм против 215 мм у Т1), что облегчает преодоление перегибов, в сумме Jetour выглядит чуть более способным вне дорог. Но оба этих кроссовера позволяют заехать в «дебри» куда дальше, чем массовые кроссоверы.

Вывод

Нечасто наши сравнительные тесты дают настолько близкие итоговые оценки.

Haval H7 и Jetour T1

Jetour T1 Стильный и организованный салон, хороший баланс шасси, отличная внедорожная ­«геометрия» Эффективность тормозов, небольшой межсервисный интервал Haval H7 Продуманная эргономика, практичный салон, межсервисный пробег Жестковатая подвеска, небольшой багажник

С новым мотором Haval H7 воспринимается более живым и активным. Он больше подойдет водителям, которые ждут от автомобиля максимум отзывчивости.

Но если большая компания, да еще с багажом, а впереди не только асфальт, но и плохие дороги, то Jetour T1 справится чуть лучше. Он мягче и вместительнее. Главное – ­держать дистанцию.

Подробный технический справочник кроссоверов Haval H7 и Jetour T1 и экспертная оценка – по этой ссылке.