Еще одна «семерка» от Хавейла — сравнили ее с предшественником

Haval Dargo второго поколения поступил в продажу в РФ под именем Н7

В Китае выход модели следующего поколения – не повод убирать с рынка старую. Традиция распространилась и на Россию. Поэтому знакомый нам с 2022 года Haval Dargo теперь продается параллельно со своим преемником, получившим индекс Н7.

Что изменилось по сравнению с Dargo

Новичок чуть больше: на 85 мм длиннее и на 72 мм растянут по колесной базе.

Силовая установка та же, что на Dargo и F7. Двухлитровый турбомотор на 192 л. с., как и сам автомобиль, собирают на заводе под Тулой. У него алюминиевые головка и блок с вплавленными чугунными гильзами, цепной привод ГРМ. Ресурс оценивается минимум в 250 тысяч км.

За три года какими-то массовыми проблемами двигатель отметиться не успел. Масло 0W‑20 положено менять каждые 15 тысяч км, и можно заливать бензин АИ‑92 (хотя я так экономить не рекомендую).

Haval Н7. Цена в России от 3 499 000 ₽.

С мотором работают «мокрый» робот и полный привод с муфтой BorgWarner (бывший Haldex 6).

Для России убрали хром с решетки радиатора и окантовок боковых стекол. В отличие от Dargo, бамперы окрашены, но нижний периметр остался под защитой некрашеного пластика. В палитре три классических цвета и фирменный оранжевый.

Как едет Н7

Характер машины тот же, что у Dargo. Коробка с ощутимой задержкой реагирует на газ, однако мощности хватает. В силу подросших габаритов Н7 на 80 кг тяжелее Dargo, но время разгона до сотни выросло всего на 0,1 с. Интересно, что по нашим замерам Dargo в реальности оказался примерно на секунду быстрее, чем указано в его характеристиках, – полагаю, то же самое будет и с «семеркой».

У приборки три разных дизайна, но классического нет. Уверили, что над ним работают. Проекционному дисплею добавили внедорожный режим. В нем выводятся компас, альтиметр, температура антифриза. Для России оставили немало физических клавиш. По тем, что вокруг селектора коробки передач, можно бить кулаком – настолько огромные. Среди них и обогрев передних сидений. Есть кнопки климат-контроля, но он и в авторежиме работает отлично, что для «китайца» редкость. Два дня нас сопровождал снег с дождем, но запотеваний электроника не допускала.

Стилистику Dargo «семерка» переняла, и она мне нравится. Медиасистема с экраном на 14,6 дюйма новая, со встроенными сервисами Яндекса. Первым такую получил Haval F7.

В России Н7 будет только с полным приводом, причем с обязательной блокировкой заднего дифференциала, как на Dargo X.

Ездовых режимов девять, плюс экспертный, в котором отключается система стабилизации. Сюда бы классический автомат – и при своих 200 мм клиренса Н7 стал бы полноценной альтернативой рамнику.

Передние кресла имеют редкую регулировку угла наклона подушки. Специально для нас пробили у китайцев регулировку ремней безопасности по высоте. Сзади очень просторно. В наличии весь набор удобств плюс выдвижные шторки. Сохранены ручки в нижней части средних стоек, благодаря которым в салон смогут забраться маленькие дети. Подоконная часть всех четырех дверных карт теперь из мягкого пластика.

Впрочем, робот не склонен к быстрому перегреву. С диагональным вывешиванием машина справляется и без включения задней блокировки. Муфту привода задних колес электроника блокирует по своему усмотрению в зависимости от условий и выбранного ездового режима.

Есть и отличия от Dargo. Пока ехали по асфальту, отметил меньшие крены и более живые отклики на повороты руля. Но подвеска у Н7 более жесткая, как будто короткоходная – это приятнее в городе и на трассе, зато Dargo позволяет меньше сбрасывать скорость перед ухабами.

Багажник формально стал больше, однако­ на глаз он не слишком велик. Розеток нет, под полом – докатка.

Показалось, что Н7 стал тише предшественника. Впрочем, подождем сравнения на идентичных шинах. Но прогресс должен быть: у H7 «акустические» передние стекла, усилена шумоизоляция моторного щита. А вот аэродинамические шумы после 110 км/ч в районе массивных боковых зеркал никуда не скроешь.

Сколько стоит?

Haval H7 дороже предшественника на мизер: Dargo X стоит 3,45–3,65 млн рублей, а за H7 просят 3,5–3,8 млн. Простой Dargo без задней блокировки, но с максимальным оснащением отдают за 3,7 млн. При таких вводных я предпочел бы более свежую модель.

Выводы

Главные приобретения Н7 относительно Dargo – возможность одновременно получить заднюю блокировку и все ассистенты водителя во главе с адаптивным «круизом». Больше стали оба дисплея на панели, появились солнцезащитные шторки в задних дверях, индикатор низкого уровня стеклоомывающей жидкости и больше ездовых режимов.

Но кое в чем имеет преимущество и Dargo. Его привилегиями остались седьмая (коленная) подушка безопасности, массажер и регулировка поясничного упора по высоте для водителя, стационарные подножки. В старой модели больше розеток и зарядных портов, а ручки для облегчения посадки есть на обоих рядах сидений.

Сзади сходства с Dargo никакого: заниженная крыша, круглые фонари, восходящая линия остекления. Подготовка под установку фаркопа – базовое оснащение.

Оснащение, подготовка для бездорожья, адаптация для России Рыночная ниша для модели кажется надуманной

HAVAL H7

Длина / ширина / высота / база 4705 / 1908 / 1780 / 2810 мм

4705 / 1908 / 1780 / 2810 мм Объем багажника 483–1362 л

483–1362 л Снаряженная / полная масса 1895 / 2255 кг

1895 / 2255 кг Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1998 см³; 141 кВт / 192 л. с. при 5600–6300 об/мин; 320 Н·м при 1500–4000 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1998 см³; 141 кВт / 192 л. с. при 5600–6300 об/мин; 320 Н·м при 1500–4000 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 10,1 с

10,1 с Максимальная скорость 180 км/ч

180 км/ч Топливо / запас топлива АИ‑92…95 / 60 л

АИ‑92…95 / 60 л Расход топлива в смешанном цикле 9,7 л / 100 км

9,7 л / 100 км Трансмиссия полный привод; Р7