Haval F7 российского производства после 20 тысяч км пробега

Опубликован отчет об эксплуатации китайского кроссовера Haval F7 зимой

Больше всего опасений накануне морозов вызывали новомодные выезжающие дверные ручки. Тревога оказалась ложной. Да, зима в Москве в этом году была «облегченной», но даже когда я специально оставлял машину после мойки на морозе на ночь, на утро ручки выезжали. Хотя явно были покрыты льдом изнутри.

Правда, есть другая проблема: бесключевой доступ срабатывает не всегда. Несколько раз Haval наотрез отказывался реагировать на касания сенсорной зоны. Причем я так и не смог выявить тенденцию, с чем это связано: то ли с температурой воздуха, то ли с чистотой автомобиля.

Зато с чистотой кузова точно не связана сохранность брюк: двери надежно прикрывают пороги и они остаются чистыми, сколь грязной не была бы машина.

Еще зимой порадовали поводки стеклоочистителей: чтобы их поднять и обстучать щетки, не нужен сервисный режим – капот не мешает. Мелочь, но очень полезная в нашем климате.

Еще бы сам стеклоочиститель работал без вопросов. Почему при использовании омывайки после некоторой паузы щетки делают еще один взмах, от которого кроме ненужных разводов ничего ждать не приходится? Сделали бы возможность отключения этой функции через меню.

Только автоматика ближнего и дальнего света получила физические клавиши.

Автоматический режим тоже работает неидеально: щетки то безумно машут по сухому стеклу, то ждут до последнего, когда уже откровенно ничего не видно. И настройка в том самом меню мало что меняет.

Автоматический дальний свет работает четко: никто не был ослеплен.

Всё по десять

Хорошо, что тяжелый капот удерживают газовые упоры, но для полной радости стоило сделать ручку фиксатора замка длиннее. А так приходится шарить пальцами под кромкой капота, которая не всегда чистая.

В системе мониторинга давления в шинах случился разовый сбой: тревожный сигнал есть, а на деле переднее правое колесо давление не теряло. После перезапуска двигателя ошибка больше не всплывала. Проекция на лобовое стекло при наличии виртуальной приборной панели без классических шкал – весьма полезная вещь.

В отличие от некоторых иных «китайцев», моторный отсек полностью не закрыт пластиковыми щитками: есть лишь небольшая декоративная крышка на самом двигателе. Но даже ее хватило, чтобы скрыть маслозаливную горловину. Впрочем, нам она между плановыми ТО не требуется – даже спустя 10 тысяч км после первого обслуживания уровень масла остался на месте. Хотя двигатель, чья сборка локализована в Тульской области, далеко не всегда работает на низких или средних оборотах.

Турбомотор F7 вообще не склонен к повышенному аппетиту. В смешанном цикле Haval потребляет 10 л/100 км, в пробках – на пару литров больше. Правда с оговоркой: я отношусь к машине как к своей, и, хотя на лючке бензобака есть наклейка с допуском бензина АИ‑92, лью только 95‑й. Считаю, что для двигателя с наддувом и непосредственным впрыском это благо, да и расход теоретически уменьшается.

Надо бы добавить еще пару кнопок – чтобы включать плафоны по отдельности. Только автоматика ближнего и дальнего света получила физические клавиши.

Толком испытать полный привод в глубоком снегу не вышло – из-за отсутствия снега. А вот на скользкой дороге F7 оказался неплох. Зимний режим грамотно меняет отклик акселератора и работу коробки, да и пробуксовок не допускает. Если же нужно, наоборот, «рыть» колесами, то противобуксовочную электронику можно отключить целиком. И она не включится автоматически при наборе скорости.

Снега не было, зато были туманы. И тут хочется сказать «спасибо» тому, кто догадался упрятать включение задних противотуманок в меню медиасистемы. Делать это при околонулевой видимости неприятно и небезопасно.

Пластиковая отделка стенок багажника легко царапается.

К стояночному тормозу, также «заныканному» в меню, отношение у меня двоякое. Отдельную кнопку добавить стоило: вдруг водителю станет плохо – пассажиры в такой ситуации смогли бы остановить машину. Но защита от дурака в меню (в движении кнопка «ручника» становится некликабельной) – скорее благо, ибо она никак не выделяется и можно ткнуть в нее случайно.

Сопроводительная рекомендация

Первый зимний сезон показал, что Haval F7 второго поколения вышел удачным. Он быстро прогревает салон, хорошо чувствует себя на скользкой дороге и не стал грязнулей. Чувствуется, что адаптация к российским условиям делалась на стадии разработки машины, а не по остаточному принципу. Жаль, что нет физических кнопок, а водительское кресло удобно лишь при росте не выше среднего, – но в остальном пожаловаться особо не на что. Можно брать.

Haval F7

Haval F7, 2.0Т (192 л. с.), Р7

Изготовитель – ООО Хавейл Мотор Рус

Год выпуска – 2024

В эксплуатации «За рулем» – с октября 2024

Пробег на момент отчета – 20 580 км

Публикации ЗР: № 12, 2024; № 1, 2, 3, 2025

Расходы на содержание (0–20 580 км)*

Расходы на содержание (0–10 000 км) - 48 774 ₽

Из них бензин (АИ‑95, средний расход 10,91 л/100 км) - 36 424 ₽

Расходы на содержание (10 000–20 580 км) - 61 221 ₽

Из них бензин (АИ‑95, средний расход 9,8 л/100 км) - 61 221 ₽

Общие расходы 109 995 ₽

Стоимость 1 км пробега - 6,84 ₽

* Без учета транспортного налога, а также расходов на полисы ОСАГО и каско.