В России появится новый полноприводный кроссовер — его адаптировали к нашему климату

Продажи кроссовера Haval H7 на рынке РФ начнутся в I полугодии 2025 года

Первой новинкой 2025 года концерна Great Wall на нашем рынке стал внедорожник Tank 400. За ним последует Haval H7: старт продажам дадут в I полугодии. Он пополнит линейку Pro, в которой на сегодня представлены кроссовер Н3, рамные ­внедорожники Н5 и Н9.

Haval H7

В Китае «семерка» – это Dargo второго поколения. У нас обе модели станут продавать параллельно, причем Dargo останется в «городской» линейке City.

В основе лежит платформа L. E.M. O. N. Габариты – 4705×1908×1780 мм при колесной базе 2810 мм. Силовая установка и трансмиссия – в точности как у Dargo X. Двухлитровый турбомотор мощностью 192 л. с. работает с 7‑ступенчатым роботом. Полный привод с муфтой подключения задних колес дополнен блокировкой заднего межколесного дифференциала.

Интерьер Haval H7

По дизайну кузова и оформлению интерьера родство Н7 с Dargo очевидно. Вслед за кроссовером F7 еще одна «семерка» получит медиасистему с дисплеем на 14,6 дюйма и интегрированными сервисами Яндекса.

Это не единственный пункт адаптации для России. Кроссоверу добавили пакет теплых опций, регулировку передних ремней безопасности по высоте, увеличенный бачок омывающей жидкости с датчиком низкого уровня, аккумулятор емкостью 70 А·ч, блок аналоговых кнопок, усиленный антикор, пневмоупоры капота, подготовку под установку фаркопа.

Haval Dargo стоит у нас после январского повышения цен от 3,15 до 3,7 млн рублей. Новый Н7, разумеется, будет дороже.

О том, какие проблемы возникли в ходе трехмесячной эксплуатации Haval F7, рассказано тут.