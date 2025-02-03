В России появится новый полноприводный кроссовер — его адаптировали к нашему климату

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Продажи кроссовера Haval H7 на рынке РФ начнутся в I полугодии 2025 года

Первой новинкой 2025 года концерна Great Wall на нашем рынке стал внедорожник Tank 400. За ним последует Haval H7: старт продажам дадут в I полугодии. Он пополнит линейку Pro, в которой на сегодня представлены кроссовер Н3, рамные ­внедорожники Н5 и Н9.

Haval H7
Haval H7
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В Китае «семерка» – это Dargo второго поколения. У нас обе модели станут продавать параллельно, причем Dargo останется в «городской» линейке City.

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В основе лежит платформа L.E.M.O.N.Габариты – 4705×1908×1780 мм при колесной базе 2810 мм. Силовая установка и трансмиссия – в точности как у Dargo X.Двухлитровый турбомотор мощностью 192 л.с. работает с 7ступенчатым роботом. Полный привод с муфтой подключения задних колес дополнен блокировкой заднего межколесного дифференциала.

Интерьер Haval H7
Интерьер Haval H7

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По дизайну кузова и оформлению интерьера родство Н7 с Dargo очевидно. Вслед за кроссовером F7 еще одна «семерка» получит медиасистему с дисплеем на 14,6 дюйма и интегрированными сервисами Яндекса.

Это не единственный пункт адаптации для России. Кроссоверу добавили пакет теплых опций, регулировку передних ремней безопасности по высоте, увеличенный бачок омывающей жидкости с датчиком низкого уровня, аккумулятор емкостью 70 А·ч, блок аналоговых кнопок, усиленный антикор, пневмоупоры капота, подготовку под установку фаркопа.

Haval Dargo стоит у нас после январского повышения цен от 3,15 до 3,7 млн рублей. Новый Н7, разумеется, будет дороже.

  • О том, какие проблемы возникли в ходе трехмесячной эксплуатации Haval F7, рассказано тут.
  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

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Милешкин Кирилл
Фото:Haval
Количество просмотров 19970
03.02.2025 
Фото:Haval
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Отзывы о Haval H7 (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Haval H7  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Комфортная машина. Сравнивая со своей второй машиной Ford kuga могу сказать. что Haval H6 (прототип F7) не хуже, а по цене на 600 т.р дешевле
Недостатки:
За 2.5 года ничего не сломалось
Комментарий:
отличная. красивая машина!
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