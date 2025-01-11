Первые 10 000 км на Хавейле нового поколения: считаем расходы

К новому Haval F7 из парка «За рулем» за три месяца возник только один вопрос

Полноприводный Haval F7 нового поколения прописался в редакционном парке в октябре. Такая машина в максимальной комплектации Tech+ с двухлитровым турбомотором (192 л. с.) и семиступенчатым роботом стоит сейчас 3,5 млн рублей. За первые 10 тысяч км автомобиль уже подкинул неприятностей – хотя его вины в этом, пожалуй, и нет.

Haval F7

Внимание на дорогу

Почти сразу F7 получил ранение. За что хочется «поблагодарить» любителей загружать кузов грузовика с горкой без какой-то фиксации груза. У одного такого водителя из кузова вывалился строительный мусор, а колеса впереди едущего автомобиля отправили этот кусок МДФ-панели аккурат в передний бампер Хавейла.

В результате на нижней юбке появилась трещина, а правый сектор тонкого серебристого молдинга вылетел и попал под колеса других автомобилей. Обидно, но есть и положительный момент: если бы «снаряд» угодил на 20–30 см выше, то вместе с поврежденным бампером наверняка бы пришлось менять и фару.

Хорошо, что декоративный молдинг составной. Нужно будет заменить только один сектор, а не весь элемент целиком.

Сразу после переобувки в зимние шины загорелся индикатор недостаточного давления в них. Проверка показала, что всё в норме, и только давление в задней правой шине отличается на 0,1 бар. Оказалось, датчик не ошибся – через сутки нехватку воздуха стало видно даже визуально. В шиномонтаже долго искали повреждение на покрышке, но причина оказалась банальна: при переобувке плохо закрутили золотник в вентиле!

Чтобы добраться до заливной горловины, надо снять декоративную крышку двигателя. Если не нужно доливать масло между заменой, то это не проблема. А если нужно?

Царство экранов

К автомобилю пока вопросов нет. Кроме того, что все функции нужно искать в меню медиасистемы, в том числе стояночный тормоз и свет! Я облазил весь салон в поисках кнопки «ручника», но ее просто нет: управляется он только через меню. Очень спорное решение: а что делать, если «ручником» приспичит воспользоваться как аварийным тормозом?

Разумеется, через меню управляется и двухзонный климат-контроль. Первые заморозки показали, что работает он эффективно, разве что значение «температуры» надо выставлять чуть выше привычных по европейским машинам 21–22 «условных единиц».

Система кругового обзора дополнена графикой с расстоянием в сантиметрах. Интересное и удобное решение.

Вообще, салон оказался теплым во всех смыслах слова. Греется всё! Все сиденья (у передних еще есть вентиляция), руль и лобовое стекло. Приятно, что пока не замечено и запотевания стекол, хотя погода к этому располагала.

Выдвижные ручки с первыми заморозками пока справляются – даже когда автомобиль покрыт тонкой «глазурью». Посмотрим, что будет после ледяного дождя и сильных морозов, если что-то из этого вообще случится.

Система распознавания препятствий отличает легковые, грузовые автомобили и мотоциклы. Также она видит дорожные конусы и вешки.

А вот то, что боковое окно водительской двери быстро пачкается в районе зеркала, неприятно. Причем с правой стороны эта зона остается чистой.

Несмотря на разросшиеся габариты, новый F7 едет собраннее и точнее автомобиля первого поколения. Ни лишних кренов, ни запаздываний при резких маневрах: шасси вышло на другой уровень.

Стояночный тормоз при незастегнутом ремне сам не отключается. Если нужно немного проехать во дворе или техцентре, это мешает. Его можно отключить вручную, но при перезапуске двигателя надо начинать всё сначала.

Связка мотора и коробки также неплоха, разве что в обычном режиме роботизированная коробка склонна к паузам. Но переход в Спорт лечит этот недуг.

Расход топлива в среднем получается около 10 литров 95‑го бензина. Вроде немало, но и сил здесь почти 200, и привод полный.

Первое плановое ТО проходится через 10 тысяч км. В дальнейшем нужно навещать СТО каждые 15 тысяч км. Набор операций на первом ТО стандартный: замена моторного масла, салонного и воздушного фильтров. Обошлось всё в 12 тысяч рублей, из которых 7 тысяч пришлось на расходники и масло (дилеры заливают Лукойл вязкостью 0W‑20).

Проверка русской зимой

Пока критичных вопросов к новому F7 нет. Расходы на содержание в рамках приличия, глюков электроники не замечено. Посмотрим, как Haval будет чувствовать себя в снегу и на серьезном морозе.

Номинант Гран-при «За рулем» – 2025

К участию в Гран-при «За рулем» допускаются новые модели, то есть появившиеся в 2024 году или сменившие поколение. Рестайлинг не в счет. Автомобиль выше как раз подходит. Насколько он хорош в своем классе? Это решать вам. Заполните анкету голосования. Среди проголосовавших скоро разыграем три автомобиля Лада.

В районе левого зеркала возникают завихрения, из-за чего стекло забрызгивается. Любопытно, что это происходит только с водой, но не с грязью.

Haval F7, 2,0Т (192 л. с.), Р7

Изготовитель – Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус, Россия

– Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус, Россия Год выпуска – 2024

– 2024 В эксплуатации «За рулем» – с октября 2024 года

– с октября 2024 года Пробег на момент отчета – 10 000 км

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–10 000 км)*

На бензин (АИ-95, средний расход 10,91 л/100 км) – 36 424 ₽

Замена золотника – 300 ₽

ТО-1 – 12 050 ₽

Общие расходы – 48 774 ₽

Стоимость 1 км пробега – 8,87 ₽

* Без учета транспортного налога, а также расходов на полисы ОСАГО и каско.