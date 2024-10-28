Дешевле конкурента на 660 тысяч! — новый кроссовер уже в продаже

«За рулем по результатам тест-драйва назвал плюсы и минусы нового Haval F7

Haval F7 стал знаковой моделью в нашей стране. Еще бы, ведь это был первый китайский автомобиль, выпущенный в России на построенном с нуля заводе. И это не отверточная сборка, а производство полного цикла. К слову, с 2019 года ни одна компания из КНР больше у нас заводов не открывала…

В конце минувшего лета карьера F7 завершилась. Но ему на смену пришел одноименный кроссовер второго поколения. Получилось ли у него изжить недостатки предшественника?

Haval F7 второго поколения

Агрегаты Haval F7

Базовая версия «семерки», как и раньше, снабжается 1,5-литровым турбомотором. Его отдача не изменилась – все те же 150 л.с. А вот крутящий момент сократился с 280 до 230 Н·м. На разгонную динамику эта просадка не повлияла. Напротив, машина стала немного резвее, набирая «сотню» за 10,9 c – на одну десятую быстрее, чем раньше. А максимальная скорость поднялась на более заметные 8 км/ч – до 188 км/ч.

Это первый Haval на нашем рынке с вынесенным на подрулевой рычажок управлением трансмиссией.

Версия с турбомотором 2.0 прибавила в мощности пару «лошадок» (теперь 192 л.с.), однако тоже потеряла в тяге (320 Н·м). Отметка 100 км/ч ей покоряется за 9,4 секунды, а потолок скорости достигает 194 км/ч.

Это чуть хуже былых показателей, но в движении просадки я не ощутил, поскольку усовершенствованный 7-ступенчатый «мокрый» робот меняет передачи куда расторопнее. А толчки на малом ходу, которыми изводил F7 первого поколения, почти полностью исчезли.

Повысилась и экономичность – в среднем получалось 11 л на 100 км, что примерно на 1 литр меньше прежнего расхода.

Платформа Haval F7

Новый F7 перебрался на современную модульную платформу L.E.M.O.N., на которой построены кроссоверы Dargo, Н3 и Jolion. И это пошло на пользу: невнятная управляемость осталась в прошлом. «Семерка» крепче стоит «на ногах» в скоростных поворотах, стабильнее держит прямую на шоссейных скоростях, а ее руль щедрее на обратную связь с водителем.

На общем благостном фоне критики заслуживают только тормоза – из-за чрезмерно задемпфированного привода педали контролировать замедление не так-то просто. Я за неделю теста к тормозам «семерки» так и не привык.

Поведение Haval F7 вне дороги

Прежний Haval F7 был отнюдь не неженкой и вне асфальта чувствовал себя уверенно. А в новом поколении он стал еще лучше! Его семиступенчатый «мокрый» робот и межосевая муфта все так же стоически переносят высокие нагрузки. Клиренс подрос со 170 до 185 мм, что дает дополнительную уверенность.

Ездовая электроника настроена лучше – при вывешивании одного из колес имитация межколесной блокировки срабатывает быстрее, и машина уверенно продолжает движение. Вот только кузов в вывешенном состоянии чуть ведет: после открывания пятая дверь самостоятельно не закрылась – пришлось подталкивать.

Как и раньше, F7 грязи не боится – на бездорожье это отнюдь не паркетник.

Цифровой салон Haval F7

Большой 14,6-дюймовый экран медиасистемы – прерогатива богатых версий Premium и Tech+. В базовом исполнении Elite диагональ составляет 12,3 дюйма.

Интерьер F7 чуть менее традиционный, чем прежде: один только перепад высот между экранами приборной панели и медиасистемы чего стоит. Если прежде для «семерки» предлагалось несколько вариантов расцветки салона, то теперь – только черный.

F7 – один из немногих китайских кроссоверов, позволяющих вывести карту навигации на экран панели приборов.

Главной фишкой стала глубокая интеграция в мультимедийную систему сервисов Яндекса. Музыка, навигация – все это теперь «зашито» в машину.

Второй ряд на очень просторный. Но каких-то регулировок у сидений нет.

Как и в схожем по габаритам Chery Tiggo 8 Pro Max, здесь есть возможность голосового управления. Причем, в отличие от Chery, новый Haval понимает и выполняет больше команд. Так что салон F7 можно назвать одним из самых современных и продвинутых в сегменте.