Haval H7 и Jetour T1 — тест в цифрах
Как едут Haval H7 и Jetour T1 по асфальту и бездорожью и насколько они хороши с точки зрения эргономики и комфорта, узнайте тут.
Ниже — подробности о линейке Haval Pro, важные технические данные и оценка экспертов «За рулем».
Размеры кубиков
Младший из «кубиков» линейки Haval Pro – кроссовер H3 – в этом году обновился. Главное отличие – в двери багажника, которая избавилась от горба, имитировавшего запасное колесо. Заодно она обзавелась стеклоочистителем, которого раньше не было. Самый доступный Н3 с передним приводом и двигателем мощностью 143 л. с. стоит 2,7 млн рублей.
Машина с полным приводом и двигателем мощностью 177 л. с. – на 350 тысяч дороже. Самый дорогой Н3 стоит 3,5 млн рублей. Коробка передач – роботизированная.
Есть обновления и у рамника Haval H9. С новыми ставками утильсбора стало невыгодно везти дизельные версии, так что теперь в гамме только бензиновый турбомотор объемом два литра (218 л. с.). Цены – от 4,8 до 5,3 млн рублей.
Haval H7 и Jetour T1 — данные производителей
Haval H7
Jetour T1
Время разгона 0–100 км/ч, с
7,8
8,6
Максимальная скорость, км/ч
н. д.
190
Снаряженная / полная масса, кг
1895 / 2255
1911 / 2211
Тип, компоновка и расположение двигателя
бензиновый, Р4, спереди, поперечно
бензиновый, Р4, спереди, поперечно
Рабочий объем, см³
1998
1998
Мощность, л. с./об/мин
231 / 6000
245 / 5500
Макс. крутящий момент, Н•м/об/мин
380 / 1700–4000
375 / 1750
Трансмиссия
полный привод, Р7
полный привод, А8
Шины
235/60 R19
235/65 R19
Топливо / запас топлива, л
АИ-92...95 / 60
АИ-92...95 / 70
Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл, л/100 км
н. д. / н. д. / 9,0
12,5 / 8,1 / 9,7
Геометрическая проходимость
Haval H7
Jetour T1
Просвет, мм
a
205
220
b
245
215
c
210
210
Угол
α
26,0°
30,5°
β
32,0°
31,5°
γ
20,0°
17,5°
Сервис в цифрах
Периодичность ТО
Гарантия
Дилеры
Haval H7
15 000 км* или 12 месяцев
3 года или 150 000 км
165
Jetour T1
10 000 км или 12 месяцев
3 года или 100 000 км
146
* ТО-1 проводится при пробеге 10 000 км.
Толщина лакокрасочного покрытия, мкм
Haval H7
Jetour T1
Капот
133
110
Крыло переднее
141
121
Крыло заднее
134
135
Дверь передняя
138
138
Дверь задняя
140
134
Дверь багажника
122
116
Крыша
120
100
Все кузовные панели, в том числе и крыша, у обоих кроссоверов оцинкованы. Толщина лакокрасочного покрытия близка, но у Джетура она в среднем чуть меньше. Особенно это касается капота – 110 мкм против 133 мкм у H7. Глядя на форму передней кромки капота Т1, невольно хочется затянуть ее в пленку.
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
|
Скорость на «платках» увеличат!
|
Кроссовер Lada Azimut испытали морозами, солью...
|
Volkswagen обновил Taigun — «бюджетный Tiguan» для...
Экспертная оценка автомобилей
Модель
Haval H7
Jetour T1
Рабочее место водителя
Сиденье
9
8
Органы управления
8
8
Обзор
8
8
Салон
Передняя часть
9
9
Задняя часть
9
9
Багажник
7
8
Ходовые качества
Динамика
9
8
Тормоза
9
8
Управляемость
8
8
Комфорт
Шум
8
8
Плавность хода
8
9
Климат
9
9
Приспособленность к России
Геометрическая проходимость
8
9
Сервис
9
8
Эксплуатация
9
8
Промежуточная оценка
8 ,47
8,33
Поведение вне дороги
Энерговооруженность
9
9
Выносливость
7
8
Ходы подвесок
8
8
Общая оценка
8,39
8,33
Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов «За рулем». Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка – 10 баллов (идеал), 8 баллов – норма для машин этого класса.
- Подробный тест-сравнение кроссоверов Haval H7 и Jetour T1 — по этой ссылке.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube