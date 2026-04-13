Haval H7 и Jetour T1 — тест в цифрах

Опубликован технический справочник по кроссоверам 4х4 от 4 млн рублей

Как едут Haval H7 и Jetour T1 по асфальту и бездорожью и насколько они хороши с точки зрения эргономики и комфорта, узнайте тут.

Ниже — подробности о линейке Haval Pro, важные технические данные и оценка экспертов «За рулем».

Размеры кубиков

Младший из «кубиков» линейки Haval Pro – кроссовер H3 – в этом году обновился. Главное отличие – в двери багажника, которая избавилась от горба, имитировавшего запасное колесо. Заодно она обзавелась стеклоочистителем, которого раньше не было. Самый доступный Н3 с передним приводом и двигателем мощностью 143 л. с. стоит 2,7 млн рублей.

Машина с полным приводом и двигателем мощностью 177 л. с. – на 350 тысяч дороже. Самый дорогой Н3 стоит 3,5 млн рублей. Коробка передач – роботизированная.

Haval H9

Есть обновления и у рамника Haval H9. С новыми ставками утильсбора стало невыгодно везти дизельные версии, так что теперь в гамме только бензиновый турбомотор объемом два литра (218 л. с.). Цены – от 4,8 до 5,3 млн рублей.

Haval H7 и Jetour T1 — данные производителей

Haval H7 Jetour T1 Время разгона 0–100 км/ч, с 7,8 8,6 Максимальная скорость, км/ч н. д. 190 Снаряженная / полная масса, кг 1895 / 2255 1911 / 2211 Тип, компоновка и расположение двигателя бензиновый, Р4, спереди, поперечно бензиновый, Р4, спереди, поперечно Рабочий объем, см³ 1998 1998 Мощность, л. с./об/мин 231 / 6000 245 / 5500 Макс. крутящий момент, Н•м/об/мин 380 / 1700–4000 375 / 1750 Трансмиссия полный привод, Р7 полный привод, А8 Шины 235/60 R19 235/65 R19 Топливо / запас топлива, л АИ-92...95 / 60 АИ-92...95 / 70 Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл, л/100 км н. д. / н. д. / 9,0 12,5 / 8,1 / 9,7

Геометрическая проходимость

Haval H7 Jetour T1 Просвет, мм a 205 220 b 245 215 c 210 210 Угол α 26,0° 30,5° β 32,0° 31,5° γ 20,0° 17,5°

Сервис в цифрах

Периодичность ТО Гарантия Дилеры Haval H7 15 000 км* или 12 месяцев 3 года или 150 000 км 165 Jetour T1 10 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 146

* ТО-1 проводится при пробеге 10 000 км.

Толщина лакокрасочного покрытия, мкм

Haval H7 Jetour T1 Капот 133 110 Крыло переднее 141 121 Крыло заднее 134 135 Дверь передняя 138 138 Дверь задняя 140 134 Дверь багажника 122 116 Крыша 120 100

Все кузовные панели, в том числе и крыша, у обоих кроссоверов оцинкованы. Толщина лакокрасочного покрытия близка, но у Джетура она в среднем чуть меньше. Особенно это касается капота – 110 мкм против 133 мкм у H7. Глядя на форму передней кромки капота Т1, невольно хочется затянуть ее в пленку.

Экспертная оценка автомобилей

Модель Haval H7 Jetour T1 Рабочее место водителя Сиденье 9 8 Органы управления 8 8 Обзор 8 8 Салон Передняя часть 9 9 Задняя часть 9 9 Багажник 7 8 Ходовые качества Динамика 9 8 Тормоза 9 8 Управляемость 8 8 Комфорт Шум 8 8 Плавность хода 8 9 Климат 9 9 Приспособленность к России Геометрическая проходимость 8 9 Сервис 9 8 Эксплуатация 9 8 Промежуточная оценка 8 ,47 8,33 Поведение вне дороги Энерговооруженность 9 9 Выносливость 7 8 Ходы подвесок 8 8 Общая оценка 8,39 8,33

Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов «За рулем». Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка – 10 баллов (идеал), 8 баллов – норма для машин этого класса.

