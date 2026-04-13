Тест по ПДД: не все ответят правильно! А вы?
13 апреля
Haval H7 и Jetour T1 — тест в цифрах
Haval H7 и Jetour T1 — тест в цифрах

Опубликован технический справочник по кроссоверам 4х4 от 4 млн рублей

Как едут Haval H7 и Jetour T1 по асфальту и бездорожью и насколько они хороши с точки зрения эргономики и комфорта, узнайте тут.

Ниже — подробности о линейке Haval Pro, важные технические данные и оценка экспертов «За рулем».

Размеры кубиков

Младший из «кубиков» линейки Haval Pro – кроссовер H3 – в этом году обновился. Главное отличие – в двери багажника, которая избавилась от горба, имитировавшего запасное колесо. Заодно она обзавелась стеклоочистителем, которого раньше не было. Самый доступный Н3 с передним приводом и двигателем мощностью 143 л. с. стоит 2,7 млн рублей.

Машина с полным приводом и двигателем мощностью 177 л. с. – на 350 тысяч дороже. Самый дорогой Н3 стоит 3,5 млн рублей. Коробка передач – роботизированная.

Haval H9
Есть обновления и у рамника Haval H9. С новыми ставками утильсбора стало невыгодно везти дизельные версии, так что теперь в гамме только бензиновый турбомотор объемом два литра (218 л. с.). Цены – от 4,8 до 5,3 млн рублей.

Haval H7 и Jetour T1 — данные производителей

Haval H7

Jetour T1

Время разгона 0–100 км/ч, с

7,8

8,6

Максимальная скорость, км/ч

н. д.

190

Снаряженная / полная масса, кг

1895 / 2255

1911 / 2211

Тип, компоновка и расположение двигателя

бензиновый, Р4, спереди, поперечно

бензиновый, Р4, спереди, поперечно

Рабочий объем, см³

1998

1998

Мощность, л. с./об/мин

231 / 6000

245 / 5500

Макс. крутящий момент, Н•м/об/мин

 380 / 1700–4000

375 / 1750

Трансмиссия

полный привод, Р7

полный привод, А8

Шины

235/60 R19

235/65 R19

Топливо / запас топлива, л

АИ-92...95 / 60

АИ-92...95 / 70

Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл, л/100 км

н. д. / н. д. / 9,0

12,5 / 8,1 / 9,7

Геометрическая проходимость

Haval H7

Jetour T1

Просвет, мм

a

205

220

b

245

215

c

210

210

Угол

α

26,0°

30,5°

β

32,0°

31,5°

γ

20,0°

17,5°

Сервис в цифрах

Периодичность ТО

Гарантия

Дилеры

Haval H7

15 000 км* или 12 месяцев

3 года или 150 000 км

165

Jetour T1

10 000 км или 12 месяцев

3 года или 100 000 км

146

* ТО-1 проводится при пробеге 10 000 км.

Толщина лакокрасочного покрытия, мкм

Haval H7

Jetour T1

Капот

133

110

Крыло переднее

141

121

Крыло заднее

134

135

Дверь передняя

138

138

Дверь задняя

140

134

Дверь багажника

122

116

Крыша

120

100

Все кузовные панели, в том числе и крыша, у обоих кроссоверов оцинкованы. Толщина лакокрасочного покрытия близка, но у Джетура она в среднем чуть меньше. Особенно это касается капота – 110 мкм против 133 мкм у H7. Глядя на форму передней кромки капота Т1, невольно хочется затянуть ее в пленку.

Экспертная оценка автомобилей

Модель

Haval H7

Jetour T1

Рабочее место водителя

Сиденье

9

8

Органы управления

8

8

Обзор

8

8

Салон

Передняя часть

9

9

Задняя часть

9

9

Багажник

7

8

Ходовые качества

Динамика

9

8

Тормоза

9

8

Управляемость

8

8

Комфорт

Шум

8

8

Плавность хода

8

9

Климат

9

9

Приспособленность к России

Геометрическая проходимость

8

9

Сервис

9

8

Эксплуатация

9

8

Промежуточная оценка

8 ,47

8,33

Поведение вне дороги

Энерговооруженность

9

9

Выносливость

7

8

Ходы подвесок

8

8

Общая оценка

8,39

8,33

Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов «За рулем». Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка – 10 баллов (идеал), 8 баллов – норма для машин этого класса.

  • Подробный тест-сравнение кроссоверов Haval H7 и Jetour T1 — по этой ссылке.

Виноградов Александр
Фото:
Кульнев Александр
13.04.2026 
