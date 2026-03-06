Моторы, опции и цены — популярные внедорожники обновились к весне

Опубликованы подробности о рестайлинговых версиях модельной линейки Haval Pro

В течение двух недель Haval запустил в продажу в России сразу три обновленные модели. Все они из линейки Pro, в которую входят рамники и кроссоверы повышенной ­проходимости.

Haval H7 внешне не изменился. В салоне – потолок черного цвета, порт USB-C и сервис VK Видео в медиасистеме. Главное новшество под капотом: двигатель 2.0 турбо выдает 231 л. с. и 380 Н·м вместо прежних 192 л. с. и 320 Н·м. Разгон до сотни сократился с 10,1 до 7,8 с, расход в смешанном цикле – с 9,7 до 9 л/100 км.

Машина лишилась прежней базовой комплектации, поэтому прибавка в цене относительно дореформенной версии составила сразу 300 тысяч рублей. В двух оставшихся уровнях оснащения Н7 стоит 4,0 и 4,2 млн рублей.

Haval H9

Haval H9 сменил серебристую решетку радиатора на темно-серую, окрашенные накладки колесных арок – на практичные черные. В палитру добавили новый серый металлик, а отделку потолка можно заказать в черном цвете.

Медиасистема обрела онлайн-сервисы Яндекса и функцию удаленного обновления «по воздуху». В комплектацию включили третий ключ – физический, для отпирания бокса на пятой двери.

Дизель 2.4 на 184 л. с. больше не предлагается. Бензиновый мотор остался при своих 218 силах и 8‑ступенчатом автомате. Комплектации те же, цены выросли до 4,7 и 5,2 млн рублей.

Haval H3

Масштабнее всего обновился младший Haval H3. Ему переоформили корму, заменив бампер и пятую дверь. Место бесполезной и не самой эстетичной квадратной выштамповки заняла ниша под номерной знак. На увеличившемся в размерах стекле нашлось место стеклоочистителю. Вдобавок полноприводные версии примерили полностью черную решетку ­радиатора с крупно написанным названием марки.

Двигатель 1.5 мощностью 177 сил выпускается в России. Его экокласс повысили с Евро‑5 до Евро‑6, что сделало мотор чуть экономичнее. Так, в городском цикле расход сократился с 10,8 до 10,4 л/100 км.

Управление круиз-контролем и ограничителем скорости перенесли с отдельного рычажка на руль. На втором ряду появились подлокотник и средний подголовник. Две топовые комплектации обзавелись жесткой полкой в багажнике и подсветкой макияжных зеркал. В медиа­систему внедрили сервис VK Видео.

Кроме того, полноприводный Haval H3 отныне доступен не только в двух богатых комплектациях Premium и Tech+, но и в начальной Elite. В ней же заменили отделку экокожей на тканевую. Обновленный Н3 стоит от 2,7 до 3,5 млн рублей.

Милешкин Кирилл
Фото:Haval
06.03.2026 
