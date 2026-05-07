Toyota отзывает сотню тысяч старых кроссоверов RAV4 из-за проблем с подвеской
Toyota анонсировала новую крупную сервисную кампанию в Канаде: под отзыв попали почти 100 тысяч автомобилей. В списке – кроссоверы RAV4, выпускавшиеся с 2006 по 2011 год, а также гибридные седаны Lexus HS 250h образца 2010 года. Ранее аналогичная процедура уже проводилась в США.
Корень проблемы, как выяснилось, может крыться в банальной, на первый взгляд, регулировке развала-схождения. Если механики неправильно затянули контргайки на задних рычагах подвески, со временем в резьбовом соединении появляется люфт. А туда уже добираются влага и реагенты – начинается коррозия.
Дальше – хуже: из-за постоянного износа резьба перестаёт держать нагрузку, и рычаг попросту теряет фиксацию в узле. Это чревато потерей управляемости в самый неожиданный момент. Теперь специалистам официальных дилеров предстоит осмотреть каждую машину, а при обнаружении дефекта – менять рычаги целиком.
