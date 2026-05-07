Toyota отзывает сотню тысяч старых кроссоверов RAV4 из-за проблем с подвеской

Toyota отзовет 100 тысяч RAV4 и Lexus HS из-за риска разрушения рычагов подвески

Toyota анонсировала новую крупную сервисную кампанию в Канаде: под отзыв попали почти 100 тысяч автомобилей. В списке – кроссоверы RAV4, выпускавшиеся с 2006 по 2011 год, а также гибридные седаны Lexus HS 250h образца 2010 года. Ранее аналогичная процедура уже проводилась в США.

Toyota RAV4

Корень проблемы, как выяснилось, может крыться в банальной, на первый взгляд, регулировке развала-схождения. Если механики неправильно затянули контргайки на задних рычагах подвески, со временем в резьбовом соединении появляется люфт. А туда уже добираются влага и реагенты – начинается коррозия.

Дальше – хуже: из-за постоянного износа резьба перестаёт держать нагрузку, и рычаг попросту теряет фиксацию в узле. Это чревато потерей управляемости в самый неожиданный момент. Теперь специалистам официальных дилеров предстоит осмотреть каждую машину, а при обнаружении дефекта – менять рычаги целиком.

Источник:  Motor
Лежнин Роман
Фото:Toyota
07.05.2026 
Отзывы о Toyota RAV 4 (8)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota RAV 4  2012
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Легендарная надежность, ничего не ломается !!! Невысокий расход топлива у 2.0 двигателя.
Недостатки:
Недостаточная трансформация, раскладка передних сидений.
Комментарий:
За 8 лет эксплуатации перегорела 1 из ламп освещения заднего номерного знака! ТО, замена шин, дворников, аккумулятора это всё что приходится выполнять.
+75