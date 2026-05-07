Платные дороги России 2026: что нового?

Сеть пдатных трасс в РФ достигла 3600 км

Госкомпания «Автодор» – оператор федеральной сети платных дорог – снова изменила тарифы. В основном в сторону повышения, хотя кое-где проезд даже подешевел (например, 9 км между деревнями Пешки и Обухово – с 80 до 70 рублей). Изменением тарифов регулируют и трафик, и доходы.

В 2025 году «Автодор» собрал 145 млрд рублей. Много это или мало? Для сравнения: дорожных штрафов выписано на 206 млрд. Но идея платных дорог и дальнейшего расширения их сети большинство автолюбителей по-прежнему не вдохновляет.

Кто ездит по платным дорогам

Прежде всего, платные дороги для регулярного использования пригодны только хорошо обеспеченному социальному слою. Остальные, наверное, могут иногда прохватить от края до края по М‑11 «Нева» (5200 рублей) или М‑12 «Восток» (8500 рублей), но ездить как на работу – вряд ли.

По факту, платники можно считать туристическими дорогами, а близ мегаполисов – дачными. Жизненно ли важно вкладываться сейчас в это? Тогда как перевозчики – «двигатели экономики» – платных дорог по мере возможности избегают. Тарифы для грузовиков высокие, а дальнобойщики традиционно экономят на всём, снижая накладные расходы.

При таком трафике сложно рассчитывать, что платные дороги серьезно снизят нагрузку на всех остальных.

И хотя сеть платных дорог ежегодно расширяется (сегодня это 3600 км), динамика прироста суммарного трафика двинулась вниз. В 2022 году прирост составил 13%, в 2023‑м – 18%, в 2024‑м – 33%, а в 2025‑м – лишь 5%.

Всего в прошлом году зафиксировано 397 млн проездов по платной сети «Автодора». Главным источником прироста стала трасса М‑12. На М‑11 трафик снизился, на М‑4 «Дон» – стагнация.

Динамику легко исправить – изменением тарифов. Но, думается, стремятся не к приросту, а к оптимальному балансу: максимум доходов, минимум расходов на содержание. А напряженный трафик быстрее портит дорожное покрытие.

Федеральных платных дорог стали строить больше, чем бесплатных

САМЫЕ ДОРОГИЕ Для всех платных дорог рассчитана стоимость километра. Средняя по сети «Автодора» – около 6 рублей за км. Чемпионом же среди всех в прошлом году был петербургский Западный скоростной диаметр: 32 руб/км. Второе место занял московский проспект Багратиона в связке с обходом Одинцово – 30 руб/км, на третьем – подмосковный участок М‑11 (15–58 км) – 25 руб/км. Первые две дороги в подчинение «Автодора» не входят.

Мнение населения

Беспокоит другая тенденция. В прошлом году открыли новый платный участок М‑12 длиной 275 км. Тогда как бесплатных федеральных дорог построили и реконструировали 220,8 км. Да еще подчеркнули, что это вдвое больше плана.

О том, что платные через 15–20 лет, когда завершатся концессии с инвесторами, станут бесплатными, речи уже нет. Минтранс дал понять, что всё так и останется, только средства полностью станут поступать в казну.

Отношение населения к платным дорогам за десять лет не поменялось. Различные опросы сходятся в том, что 60–70% автомобилистов против взимания платы, полагая, что с них и без этого дерут выше крыши. Вместе с тем платниками когда-либо пользовалась половина опрошенных. Но это условный показатель, ибо в Москве и окрестностях он уходит за 70%, а в Сибири не превышает 25% – там пока почти нет платных участков.

Никто не отрицает удобства платных дорог. Это самый быстрый и безопасный вариант для преодоления больших дистанций. Нет светофоров и пробок, асфальт везде ровный, снег убирают оперативно, легко рассчитать время в пути. Вопрос только к тарифам – почему так дорого?

План на пятилетку

В апреле правительство утвердило программу развития сети ГК «Автодор» до 2030 года. Общий объем финансирования – 2,29 трлн рублей. Основные задачи: продление М‑12 до Тюмени, реконструкция и новые обходы на М‑4, новая дорога от М‑4 до Сочи и обход Адлера, КАД‑2 в Ленинград­ской области, реконструкция подмосковных А‑106 и А‑108.

