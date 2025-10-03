Автопутешествие 2025: неожиданности, которые подстерегают в дороге, и как их избежать

Эксперты «За рулем» рассказали о реалиях современных дальних поездок на авто

Автомобильное путешествие, даже непродолжительное, – это всегда особое настроение и незабываемое состояние. Но между современными поездками и теми, которые совершали автомобилисты старших поколений, есть существенная разница.

Дело даже не в том, что больше нет нужды брать в дорогу термос с чаем или запасаться талонами на бензин: новое время подкидывает свои, порой неожиданные «сюрпризы». О некоторых из них мы и решили напомнить.

Играем в карты

Езда с навигатором как помогает, так и сильно расслабляет. Когда в незнакомом городе он вдруг перестает работать, невольно возникает ощущение того, что перенесся в прошлый век: куда ехать-то?

Навигационные программы в наше турбулентное время работают плохо по двум причинам. Не «видны» спутники, причем ни американские, ни европейские, ни китайские, ни наши. То есть сколь бы хороша ни была карта, но сказать «ты здесь» не сможет ни одна программа.

Карты нужных областей скачиваем заранее – в дороге станет легче. Имея перед глазами хотя бы такую карту, можно отыскать нужный путь без интернета и спутниковой навигации.

А отсутствие мобильного интернета приводит к тому, что строить маршрут некоторые программы не могут.

Но выход есть. При планировании маршрута определитесь, через какие области будете проезжать. И будучи еще дома, скачайте карты этих областей. Потренируйтесь строить маршруты, переведя смартфон в режим полета. Назначайте начальную и конечную точки – и программа нарисует ваш путь.

Теперь, даже напрочь заблудившись в узких улочках «уездного города N», вам достаточно будет определить, что вы на перекрестке улиц Чехова и Белинского. Ставите эту точку в программе и просите довести вас до дома. И опрашивать местное население уже не придется. Или почти не придется…

Оплата

Банковская карта – штука удобная, но не всемогущая. Недавно пришлось быть свидетелями того, как в одном приволжском городе торговые точки дружно забастовали: опять отрубился интернет. Ни поесть, ни музей посетить, – всё только за наличные. В итоге – поиски банкоматов, в которых еще остались бумажные деньги и интернет.

Совет простой: всегда возите с собой наличность – пригодится! Кстати, на рынках карточкам тоже не рады: разве что предложат перевести сумму на какой-то номер телефона, что также невозможно без интернета.

Подосиновики и лисички Тем, кто собрался в поездку за грибами, советуем вспомнить детство и взять с собой… компас! Навигатор он не заменит, но хотя бы избавит вас от хождения кругами, если в незнакомом лесу доведется заблудиться. Компасы-приложения в смартфонах, к сожалению, достоверностью показаний не отличаются.

Платные дороги

Не секрет, что многие сограждане ездят по платной трассе М‑11 «Нева» на «двухсоточке» (то есть со скоростью порядка 200 км/ч) – и очень этим гордятся. Пока что за превышение скорости здесь наказывают редко. Официальные разрешенные максимумы – от 110 до 130 км/ч. Но надо понимать, что проектная «максималка» для М‑11 составляет всего 150 км/ч – это ее технический предел. Всё, что выше – уже лотерея, игра на выживание. Тут уже речь не о штрафах, а о жизни.

На трассе М‑12 «Восток» максималка составляет 110 км/ч, а ее проектный максимум, согласно имеющейся информации, – 120 км/ч. Кстати, местами здесь появляются знаки «90», причем обоснованные: дорога кое-где сужается и виляет.

А еще на этих трассах постоянно ведутся какие-то ремонтные работы – с ограждениями, сужениями и так далее. Обочин, чтобы убрать внезапно сломавшийся грузовик, нет. Помните об этом, когда взыграет адреналин.

АЗС и расход топлива

Платные магистрали типа М‑11 и М‑12 сегодня резко уступают бесплатным по числу АЗС. Порой расстояние между соседними заправками – более сотни километров.

Большинство современных автомобилей при желании могли бы доезжать от Москвы до Питера вообще без дозаправок, но для этого нужно не разгоняться выше «сотни»…

Но кто же ездит по скоростной дороге с такими скоростями?

В итоге неожиданно выясняется, что прожорливость машины подпрыгнула вдвое (при той же «двухсоточке»), а потому появляется реальная опасность с позором застрять посреди трассы. Кстати, остановки на ней запрещены, а съехать на обочину нельзя по причине ее отсутствия. Свернуть на бесплатную дорогу проблематично: где он, ближайший съезд хоть куда-нибудь?

Что делать? Если есть шанс добраться-таки до АЗС, то необходимо резко снизить скорость и ползти в правом ряду: экономичность тут же улучшится.

Но если автомобиль уже беспомощно замер – звоним аварийному комиссару: телефоны постоянно указываются на информационных щитах, а также на проездном талоне. Спасение прибудет в виде пятилитровой канистры с горючкой. На северном обходе Одинцова такая услуга была даже бесплатной, но за все платные дороги не ручаемся. За такую помощь и заплатить не жалко.

В любом случае, отправляться в путь по платной трассе нужно с полным баком. Не помешает и запасная пятилитровка.

Кстати, из собственного опыта, рекомендуем всем при поездке из Москвы в Питер игнорировать недавно открытый северный обход Твери. Возвращение на привычную М‑10 даст возможность пополнить запас топлива без очереди.

Туалеты

Туалеты есть при АЗС, а их подобие имеется на площадках для отдыха. Однако в целом их очень мало, а потому предупреждаем: возможны проблемы. При недавней поездке по М‑12 из Москвы в сторону Казани пришлось наблюдать унизительные картины на нескольких АЗС: очередь в WC, выходящая далеко в торговый зал. Речь о женских туалетах – с мужскими ситуация попроще.

Выход? А его… нет. На бесплатных трассах решение известно: здесь и заправок полным-полно, да и свернуть в лесок пока что не возбраняется. А вот на платных старайтесь пить поменьше.

Праздники

Все проблемы резко обостряются в праздники. Помните об этом, планируя свои поездки. Во время упомянутого выше вояжа по М‑12 (а дело было в День России) выяснилось, что на всех АЗС в сторону Казани тянется очередь из сотни машин. При этом в направлении на Москву очередей не было, но как туда заехать?

