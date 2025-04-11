Как сдружить смартфон со штатной медиасистемой и не отвлекаться от дороги

Этих нюансов никто не знает! Вот как правильно использовать Android Auto и CarPlay

Онлайн-навигаторы с пробками прочно вошли в нашу жизнь и стали спутниками в ежедневных поездках. Но смотреть на них на экране смартфона – уже прошлый век.

Поумнели дорожные камеры, и теперь за использование телефона приходят «письма счастья». Дисплеи смартфонов за последние годы выросли, однако всё равно заметно меньше, чем у штатных систем современных автомобилей. Молодым, возможно, до этого дела нет, а вот водители в возрасте разницу оценят. Поэтому правильное решение – синхронизировать смартфон с медиасистемой автомобиля.

Android Auto и CarPlay

Первыми обрели популярность глобальные протоколы Android Auto и Apple CarPlay. Они на 100% официальные, работают с учетом всех ограничений авторских прав. Приложения в них – только прошедшие все согласования с компаниями Google и Apple. Среди них есть Telegram, WhatsApp, «Стрелка».

Повезло, что до санкционной лавины в пул одобренных успел попасть Яндекс Навигатор, самая популярная программа у российских водителей. Правда, есть важный момент. На смартфонах Яндекс работает бесплатно, а через Android Auto и CarPlay – только при наличии платной подписки Яндекс Плюс. Она дает доступ ко многим сервисам и бонусам, так что заплатить, пожалуй, стоит. Кроме того, один аккаунт может работать на нескольких устройствах, его можно использовать для всей семьи.

В большинстве нынешних машин не предусмотрены отдельные клавиши доступа к разделам мультимедийной системы. При использовании Android Auto и CarPlay это порождает проблему: чтобы выйти в меню, потребуется сделать несколько кликов по экрану, отвлекаясь от дороги. Есть встроенные сервисы: новости, погода, игры, подкасты, голосовое управление.

Android Auto и Apple CarPlay имеют толковое и красочное меню. Яндекс Навигатор есть у обоих, но работает только по платной подписке. Если в машине не предусмотрены отдельные клавиши, то выход в основное меню медиасистемы занимает несколько кликов.

В большинстве машин подключение протоколов реализовано по проводу. Постепенно внедряется беспроводная схема. Дисплей смартфона можно погасить, для работы Android Auto и CarPlay его состояние не важно.

Android Auto и CarPlay (чаще всего оба одновременно) ставятся практически на все автомобили некитайских брендов. В Китае они применяются ограниченно, на некоторых моделях протоколы появляются только в спецификации для нашего рынка.

Какие недостатки

Раз приложение переносится на дисплей автомобиля, логично и управлять им через него. Тыканье в штатный монитор – в отличие от смартфона – ненаказуемо. Хотя это и не всегда возможно.

Например, «Стрелку» через Android Auto можно только включить, но все настройки останутся в приложении на телефоне. Тот же Android Auto не дает пользоваться клавиатурой навигации в движении: адрес можно задать только голосом. У китайских протоколов, которые полностью «зеркалят» рабочий стол телефона, никаких ограничений нет.

Удобно масштабировать и прокручивать карту, как на смартфоне, можно только на тех автомобильных дисплеях, которые поддерживают функцию мультитач (команды двумя пальцами одновременно). Если такого нет – намучаетесь. Одним пальцем менять масштаб неудобно, а повернуть карту вовсе нельзя.

Поэтому, к сожалению, совсем не брать в руки телефон за рулем не получится. Это нехорошо, однако пока иного нам не предлагают.