«Дорогу покажешь?» — сравнили популярные мобильные навигаторы

«За рулем» проверил 6 мобильных приложений на адекватность прокладки маршрутов

Первоначальная функция навигаторов – просто показывать дорогу – давно отошла на второй план. Сейчас важнее информация о пробках, чтобы доехать не коротким, а быстрым маршрутом. А потому программы без онлайн-функций бесполезны.

Для теста мы скачали шесть популярных мобильных приложений. Яндекс Карты – это само собой. Из «иностранцев» выступают Google и Waze. Из отечественных взяли многообещающий и активно развивающийся 2ГИС. Плюс Навител и СитиГид, частично офлайновые и с платными картами. Но, может, стоит и заплатить, если работают достойно?

Оцениваем работу программ по нескольким критериям. На пяти маршрутах по Москве и Подмосковью смотрим знание пробок, адекватность предложенных вариантов и точность прогноза по времени. Маршруты хорошо знакомые, обкатанные годами личных поездок – поэтому легко понять, насколько грамотно ведут между точками электронные помощники. В дополнение даем навигаторам несколько заданий с нюансами. Посмотрим, как они их отработают.

Яндекс Карты

Яндекс продолжает оставаться навигатором с самым широким функционалом и удобным интерфейсом. Только конкуренты переймут какую-то его хитрость, как у него уже готова новая: например, отображение разметки во всех подробностях. Давно уже есть возможность оплатить через приложение заправку и парковку, заказать такси, построить маршрут на общественном транспорте и увидеть его на карте.

Пробки на дорогах показывает подробнее и точнее всех конкурентов. Причина очевидна: по Яндексу ездит большинство водителей, и у компании больше объем данных.

У Яндекса появились интеллектуальные подсказки движения по полосам. Например, на этом перекрестке проехать прямо можно с двух рядов. Однако следующий маневр – поворот направо. Поэтому навигатор советует занять правый ряд заранее. Если две развязки или два перекрестка идут близко друг к другу, на дисплее будут подсказки сразу для обоих. Учитывая количество камер «на полосу» в Москве – бесценная функция. Из всех программ только Яндекс показывает полную разметку , включая количество парковочных мест.

Но и претензия к Яндексу не меняется годами: прогноз времени корректен лишь пока не попадешь на «красные» участки. Программа видит затычные места, однако накинуть минуты на их проезд заранее как будто не умеет. В итоге по желто-зеленым отрезкам проезжаешь в соответствии с прогнозом или чуть быстрее, а по красно-бордовым – гарантированно медленнее.

Яндекс по-прежнему склонен строить маршруты по крупным магистралям и улицам. Это далеко не всегда логично: при знании района зачастую можно проехать быстрее. Поэтому оптимальный вариант взаимоотношений с Яндексом – не полагаться слепо на предложенную траекторию, а применять собственные знания и опыт.

Google

На первый взгляд, Google знает меньше пробок, чем Яндекс. Но вот парадокс: время он просчитывает правильнее. Точнее, более приятным для водителя образом: в изначальный прогноз не уложишься только если попадешь на полное внезапное перекрытие дороги. В большинстве случаев приезжаешь даже раньше.

Настроек минимум, интерфейс не самый удобный, качество информации на низком уровне. Подсказки движения по полосам или отсутствуют, или выдаются с ошибками. Текущее ограничение скорости не показывается. Может привести не к тому дому, хотя правильный адрес на карте есть.

Любимый маневр Гугла – запрещенный поворот налево. Он умеет его находить чуть ли не на каждом городском маршруте. Если ехать в слепом доверии навигатору, последствия могут быть дорогими или печальными. Посередине карты должна проходить дорога, которой уже полтора года. Но «санкционный» Google перестал обновляться в России.

У Гугла тоже есть недоработка, не исправляемая годами. Он искренне считает, что повернуть налево можно едва ли не на каждом перекрестке. Чтобы не нарушать, тратишь время на дополнительный крюк.

Но все эти рассуждения не имеют смысла: вот уже три года карты Google не обновляются. Парадокс: онлайн-сервисы работают, а новые дороги и развязки не добавляют. Поэтому как минимум в Москве и Подмосковье с их активным строительством Google стал бесполезен.

Waze

Этот навигатор хотя и принадлежит компании Google, но развивается отдельно, и его наполнение обновляется. Интерфейс удобнее, настроек гораздо больше. Онлайновость с оговорками: устарели адреса некоторых фирм и база камер. Подсказки по полосам появляются редко.

По сравнению с предыдущим тестом прогресс налицо. Тогда приложение было беспомощным по части информации о пробках. Сейчас всё очень неплохо.

Waze хотя и онлайн, обновляется с запозданиями. Например, не знает о смене брендов АЗС, переезде организаций и прочем. Номера частных домов в подмосковных поселках и деревнях приложению Waze по большей части неизвестны. А именно они очень нужны, когда едешь куда-то первый раз.

Waze предпочитает прямые маршруты. Но даже без заторов едва укладываешься в прогнозируемое время. Встанешь в «красное» – проиграешь еще больше, чем с Яндексом. Пару раз проложил маршрут через дворы. Во‑первых, сквозной проезд запрещен ПДД. Во‑вторых, срезки не имели ни логики, ни смысла.

Waze хуже всех повел себя в центре Москвы, где частично глушится позиционирование по спутникам. Если другие показывали актуальное местоположение хотя бы проблесками, Waze завис более чем за километр до Садового кольца и ожил только после того, как машина удалилась на такое же расстояние.

Продолжение – на следующей странице