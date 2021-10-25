Офлайн-карты устарели ещё быстрее, чем в свое время ворвались в наши машины. Кому сегодня нужны карты с периодичностью обновления раз в несколько месяцев и не умеющие показывать пробки на дорогах?
Мобильный интернет есть в каждом смартфоне. Вот автопроизводители всё чаще и не заморачиваются загрузкой картографии в память штатной медиасистемы. Зачем, если Android Auto, Apple CarPlay и Яндекс.Авто позволяют использовать на борту навигационные приложения по своему вкусу?
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Как и Google, иногда грешит незнанием разрешенных маневров. Проблема и с конкретными адресами: точка финиша оказывается весьма условной, что в мегаполисе серьезный минус. После выбора маршрута уже не показывает альтернативы, пересчитывает автоматически и по своему усмотрению. Главный парадокс: пробки на карте отражаются условно и неполно, но по факту AmiGO неплохо их знает. Он выдал минимальное расхождение прогнозного и фактического времени.
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По количеству наворотов и настроек приблизился к Яндексу: есть панорамы улиц, онлайн-информация о наземном транспорте, 3D-режим и даже велодорожки. Маршрут можно строить не только для машины, но и пешком или на общественном транспорте. Знание пробок на высоте, по ходу ведения предлагает много альтернативных маршрутов. Весомый минус — не знает всех тонкостей организации движения, может привести в точку, где потребуется запрещенный маневр, или дорога окажется перекрыта.
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Пробки программа фактически не знает. По Москве их показывается всего несколько, по Подмосковью — вообще никаких. Приложению давали не один шанс, но оно их не использовало. Плюс пробелы по части организации движения. Удобный интерфейс и обилие настроек в такой ситуации ничего не решают. «Неуд».
* Здесь и далее — данные для Play Market.
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Полагаю, лучше него пешеходные подходы по Москве не знает никто, хотя в Московской области знания заметно хуже. Как и Яндекс, умеет вести до конкретного подъезда. Зато ведение по маршруту — полный шок! Программа постоянно предлагает свернуть в закоулки, даже когда прямой путь свободен, чем заметно увеличивает время в пути. При пустых дорогах и средней загруженности ездить по 2ГИС — убивать свое время. Однако такой алгоритм может помочь, когда какой-то участок стоит наглухо. За это три балла по ведению на маршруте, а не заслуженные два.
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К Яндексу сложно придраться в части знания всех нюансов организации движения. Правда, разрывы в сплошной для поворотов во дворы программа видит, а их же с целью развернуться — не всегда. Пробки показываются неидеально, но лучше не умеет никто. Приложение даже подскажет места на маршруте, где возможны совсем глухие заторы. Серьезный недостаток — принципиальное нежелание вести местными, а не магистральными улицами и делать большие крюки, даже если они свободнее и быстрее. Если не поверить Яндексу и свернуть в сторону, удивитесь уменьшившемуся прогнозу времени до цели.
Мы не подгадываем нарочно, но сравнение навигаторов с пробочными сервисами у нас получается проводить раз в четыре года (в 2013 и в 2017 году). Яндекс — бессменный участник на правах лидера сегмента. Берем именно Карты, а не Яндекс.Навигатор — их более широкий функционал ближе к конкурентам. Карты Google были в нашем предыдущем тесте и оставили в целом приятное впечатление.
Компанию им составили ещё три программы. Waze — продукт Гугла, в большей степени ориентированный на водителей. По идее, знания и алгоритмы у него должны быть те же самые, а отличия только в интерфейсе. Вот и проверим.
Приложение 2ГИС долгое время позиционировалось как пешеходно-курьерское, с акцентом на знание входов‑выходов, калиток и подворотен. Теперь оно хочет помогать и водителям.
От компании TomTom, одного из ведущих мировых поставщиков картографии и навигационного ПО, выступает программа AmiGO.
В тестовые козни мы включили несколько хитрых мест: посмотрим, как электронные Сусанины с ними справятся. Основная проверка состояла из семи последовательных маршрутов, отлично нам знакомых и обкатанных годами. Только так можно гарантированно оценить адекватность работы навигаторов.
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Что показал наш тест? Идеального ассистента, как и в прошлые годы, не оказалось:
- У Яндекса остались лучшие знания пробок, но неоптимальный алгоритм ведения — строго по основным улицам.
- Google по показу заторов стал почти ровней Яндексу. Но плохо знает организацию движения и имеет самый скромный функционал.
- 2ГИС со своей склонностью к ведению «огородами» может оказаться бесценен в 8–10‑балльные пробки, но в обычной жизни забудьте о нём.
- AmiGO импонирует тем, что почти всегда прогнозирует большее время, чем потребуется в реальности. Но может подвести под запрещенный маневр или в глухую пробку.
- Waze как знаток заторов — абсолютный ноль. И это единственное однозначное «Нет!» в нашем тесте.
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Провокация
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Два маршрута можно было проложить через железнодорожный переезд, на котором 15–20 минут простоя за счастье, 40–60 минут — норма. Яндекс честно предупредил о риске глухого затора и предлагал этот вариант неохотно. Google и Waze вели туда без зазрения совести. Причем первый, не будь этой ошибки, свел бы всю погрешность прогноза к нулю! 2ГИС знал грамотный объезд. AmiGO же предлагал внаглую нарушить запрещенным поворотом налево.
Google, Waze и AmiGO удивили незнанием двухстороннего движения в переулке, который перестал быть односторонним больше года назад. Друзья, а вы точно онлайн? После этого не стало откровением нежелание прокладывать маршрут через мост, который был открыт три дня назад. У Яндекса и 2ГИС онлайн-карты без всяких оговорок.