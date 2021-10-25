«За рулем» сравнил навигационные программы в знании московских улиц, подмосковных дорожек и заторов на них. Не обошлось без сюрпризов.

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Офлайн-карты устарели ещё быстрее, чем в свое время ворвались в наши машины. Кому сегодня нужны карты с периодичностью обновления раз в несколько месяцев и не умеющие показывать пробки на дорогах?

Мобильный интернет есть в каждом смартфоне. Вот автопроизводители всё чаще и не заморачиваются загрузкой картографии в память штатной медиасистемы. Зачем, если Android Auto, Apple CarPlay и Яндекс.Авто позволяют использовать на борту навигационные приложения по своему вкусу?

AmiGO Скачиваний 5 млн+*

Рейтинг 4,1/5

Как и Google, иногда грешит незнанием разрешенных маневров. Проблема и с конкретными адресами: точка финиша оказывается весьма условной, что в мегаполисе серьезный минус. После выбора маршрута уже не показывает альтернативы, пересчитывает автоматически и по своему усмотрению. Главный парадокс: пробки на карте отражаются условно и неполно, но по факту AmiGO неплохо их знает. Он выдал минимальное расхождение прогнозного и фактического времени. Google Карты Скачиваний 5 млрд+

Рейтинг 3,8/5

По количеству наворотов и настроек приблизился к Яндексу: есть панорамы улиц, онлайн-информация о наземном транспорте, 3D-режим и даже велодорожки. Маршрут можно строить не только для машины, но и пешком или на общественном транспорте. Знание пробок на высоте, по ходу ведения предлагает много альтернативных маршрутов. Весомый минус — не знает всех тонкостей организации движения, может привести в точку, где потребуется запрещенный маневр, или дорога окажется перекрыта. Waze Скачиваний 100 млн+

Рейтинг 4,1/5

Пробки программа фактически не знает. По Москве их показывается всего несколько, по Подмосковью — вообще никаких. Приложению давали не один шанс, но оно их не использовало. Плюс пробелы по части организации движения. Удобный интерфейс и обилие настроек в такой ситуации ничего не решают. «Неуд».

* Здесь и далее — данные для Play Market.

2ГИС Скачиваний 50 млн+

Рейтинг 4,3/5

Полагаю, лучше него пешеходные подходы по Москве не знает никто, хотя в Московской области знания заметно хуже. Как и Яндекс, умеет вести до конкретного подъезда. Зато ведение по маршруту — полный шок! Программа постоянно предлагает свернуть в закоулки, даже когда прямой путь свободен, чем заметно увеличивает время в пути. При пустых дорогах и средней загруженности ездить по 2ГИС — убивать свое время. Однако такой алгоритм может помочь, когда какой-то участок стоит наглухо. За это три балла по ведению на маршруте, а не заслуженные два. Яндекс.Карты Скачиваний 50 млн+

Рейтинг 4,5/5

К Яндексу сложно придраться в части знания всех нюансов организации движения. Правда, разрывы в сплошной для поворотов во дворы программа видит, а их же с целью развернуться — не всегда. Пробки показываются неидеально, но лучше не умеет никто. Приложение даже подскажет места на маршруте, где возможны совсем глухие заторы. Серьезный недостаток — ­принципиальное нежелание вести местными, а не магистральными улицами и делать большие крюки, даже если они свободнее и быстрее. Если не поверить Яндексу и свернуть в сторону, удивитесь уменьшившемуся прогнозу времени до цели.

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Мы не подгадываем нарочно, но сравнение навигаторов с пробочными сервисами у нас получается проводить раз в четыре года (в 2013 и в 2017 году). Яндекс — бессменный участник на правах лидера сегмента. Берем именно Карты, а не Яндекс.Навигатор — их более широкий функционал ближе к конкурентам. Карты Google были в нашем предыдущем тесте и оставили в целом приятное впечатление.

Компанию им составили ещё три программы. Waze — продукт Гугла, в большей степени ориентированный на водителей. По идее, знания и алгоритмы у него должны быть те же самые, а отличия только в интерфейсе. Вот и проверим.

Приложение 2ГИС долгое время позиционировалось как пешеходно-курьерское, с акцентом на знание входов‑выходов, калиток и подворотен. Теперь оно хочет помогать и водителям.

От компании TomTom, одного из ведущих мировых поставщиков картографии и навигационного ПО, выступает программа AmiGO.

В тестовые козни мы включили несколько хитрых мест: посмотрим, как электронные Сусанины с ними справятся. Основная проверка состояла из семи последовательных маршрутов, отлично нам знакомых и обкатанных годами. Только так можно гарантированно оценить адекватность работы навигаторов.

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Что показал наш тест? Идеального ­ассистента, как и в прошлые годы, не оказалось:

У Яндекса остались лучшие знания пробок, но неоптимальный алгоритм ведения — строго по основным улицам.

остались лучшие знания пробок, но неоптимальный алгоритм ведения — строго по основным улицам. Google по показу заторов стал почти ровней Яндексу. Но плохо знает организацию движения и имеет самый скромный функционал.

по показу заторов стал почти ровней Яндексу. Но плохо знает организацию движения и имеет самый скромный функционал. 2ГИС со своей склонностью к ведению «огородами» может оказаться бесценен в 8–10‑балльные пробки, но в обычной жизни забудьте о нём.

со своей склонностью к ведению «огородами» может оказаться бесценен в 8–10‑балльные пробки, но в обычной жизни забудьте о нём. AmiGO импонирует тем, что почти всегда прогнозирует большее время, чем потребуется в реальности. Но может подвести под запрещенный маневр или в глухую пробку.

импонирует тем, что почти всегда прогнозирует большее время, чем потребуется в реальности. Но может подвести под запрещенный маневр или в глухую пробку. Waze как знаток заторов — абсолютный ноль. И это единственное однозначное «Нет!» в нашем тесте.

Провокация Материалы по теме Как настроить систему вентиляции, чтобы не потели окна? Два маршрута можно было проложить через железнодорожный переезд, на котором 15–20 минут простоя за счастье, 40–60 минут — норма. Яндекс честно предупредил о риске глухого затора и предлагал этот вариант неохотно. Google и Waze вели туда без зазрения совести. Причем первый, не будь этой ошибки, свел бы всю погрешность прогноза к нулю! 2ГИС знал грамотный объезд. AmiGO же предлагал внаглую нарушить запрещенным поворотом налево. Google, Waze и AmiGO удивили незнанием двухстороннего движения в переулке, который перестал быть односторонним больше года назад. Друзья, а вы точно онлайн? После этого не стало откровением нежелание прокладывать маршрут через мост, который был открыт три дня назад. У Яндекса и 2ГИС онлайн-карты без всяких оговорок.