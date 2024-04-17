Niva Travel – теперь с мультимедиа! Рассказываем, что в ней есть
В ближайшее время дилеры АВТОВАЗа начнут получать внедорожники Niva Travel, укомплектованные мультимедийным комплексом. Внешне устройство повторяет то, что пять лет назад ставили на Chevrolet Niva, однако по сути это, конечно же, совсем иной мультимедийный комплекс.
«7-дюймовый экран мультимедиа вместо резистивного стал емкостным, более отзывчивым, появилась функция мультитач, разрешение увеличено с 640х400 до 1024х600. Процессор теперь выше по производительности в 10 раз, оперативная память увеличилась в 8 раз, а встроенная память для использования карт и кэширования музыки стала больше в 64 раза», – сообщает пресс-релиз.
Речь об уже примененной на Весте и Гранте фирменной мультимедийке Lada EnjoY Pro на базе операционной системы Android (на «шнивах» использовали устаревшую ОС Windows CE) с платформой Яндекс Авто.
Новая мультимедиа на Niva Travel, некоторые функции и обновления
- Навигатор
- Яндекс Музыка
- Букмейт
- голосовое управление мультимедиа и звонками (Алиса)
- новый двойной микрофон с шумоподавлением
- два дополнительных динамика
- быстрый доступ к ключевым функциям (включая браузер)
- обновление «по воздуху»
Сообщается также, что система имеет более глубокую интеграцию в электронику машины – добавлена функция общения по CAN-шине, что обеспечивает быстрый запуск комплекса и оптимизирует энергопотребление. Сроки начала продаж и цены пока не сообщаются.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Отзывы о LADA Niva Travel (14)
Только проходимость.И то, по сравнению с классической НИВОЙ она хуже.
Сплошные недостатки!!!
Брал в салоне новую!Сразу поехал домой,это 350км от города.Не доехал до села 5км. Отпал задний мост!!!Авто восстановлению не подлежит!!! И так то отношение к этому автомобилю было двоякое,а теперь совсем испортилось!Видимо российский автопром никогда не улучшит качество своих автомобилей!