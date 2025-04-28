Как сэкономить на проезде по платным дорогам — все способы

Эксперт Милешкин рассказал о нюансах использования транспондеров

Платные дороги теперь не только между регионами, но и в городах. Как сэкономить на проезде?

Транспондер – устройство для более быстрой и удобной оплаты проезда по платным дорогам. Большая часть российских магистралей находится в ведении госкомпании Автодор. Это не только длинные межрегиональные трассы, но и, например, объезды Уфы и Тольятти. Есть и другие операторы платников. Однако транспондер любого из них работает на всех платных дорогах России. Почти на всех.

Автодор

Лет семь назад покупка транспондера была выгодной, даже если вы выезжали на платники пару-тройку раз в год. Стоил он 1000–1500 рублей, а по акции цена опускалась и до 500 рублей. Скидка за проезд достигала 30% и более. А сейчас?

Встроенная батарейка транспондера замене не подлежит. Прежние устройства работали на ней до 7–8 лет. Как покажут себя нынешние – пока вопрос.

Но самое главное: скидок больше фактически нет! Раньше выгода была с каждой поездки. Теперь она осталась только на выезде из Уфы (смешно сказать – 20 рублей) и для грузовиков на полном маршруте Москва–Казань (чуть больше 1300 рублей, транспондер отобьется за три проезда).

Формально скидки есть, до 15%. Их нужно «покупать» в обмен на накопленные за предыдущие поездки баллы. И не навсегда, а всего лишь на месяц. Пользующихся платниками время от времени такая схема оставляет за бортом.

Транспондер необходимо приклеить на лобовое стекло. При наличии электрообогрева и атермального слоя – в зоне специального «радиопрозрачного» окна, указанного в инструкции к автомобилю. Само устройство снимается с кронштейна: при наличии нескольких машин его можно переставлять, купив несколько клейких основ.

Сэкономить можно, купив абонемент. Они есть для всех основных трасс: М‑1, М‑3, М‑4, М‑11 и М‑12. Срок действия до 90 дней, совершить можно до 50 поездок.

Правда, и тут хватает нюансов. Абонемент действует при наличии транспондера, так что придется потратиться и на него. Он также работает только на одном-двух платных отрезках. Для регулярных поездок, например, по маршрутам Москва–Петербург или Москва–Казань придется купить несколько абонементов.

Разумеется, при такой скупой системе выгод для «своих» никаких скидок для обладателей транспондеров других операторов не предусмотрено.

М‑11, 15–58 км

Головной отрезок трассы М‑11 «Нева» от Москвы до Солнечногорска обслуживает Северо-Западная концессионная компания (СЗКК). До февраля 2025 года в ее состав входила французская компания Vinci, но и теперь, когда дорога полностью «наша», сохраняются грабительские тарифы для единичных поездок: до Шереметьево‑2 – 460 рублей, все 43 км до Солнечногорска – 1400 рублей в пиковые часы!

На платниках со шлагбаумами линии для проезда с транспондером подскажут табло над полосами. На дорогах с системой free flow устройства считывает в автоматическом режиме оборудование на специальных рампах.

С транспондером, в отличие от дорог Автодора, есть скидки. До аэропорта сэкономите немного, всего 25 рублей. Зато поездка в Солнечногорск по максимальному тарифу станет дешевле уже на 220 рублей. Устройство СЗКК нельзя купить, его дают в аренду за 200–300 рублей в месяц в зависимости от выбранного тарифа.

Для ездящих по трассе регулярно предусмотрены абонементы. Они реально выгодные. Например, две поездки в выходные до Солнечногорска будут стоить по 850 рублей. А если взять сразу 30 поездок, то дешевле станет втрое – 455 рублей в один конец. До Шереметьево скидка не столь весомая: минимум заплатите 300 рублей.

Магистраль проходит по ближнему Подмосковью, поэтому для ездящих на дачу или на работу абонементы – неплохой вариант снизить стоимость до вполне гуманной.

Обход Одинцово и проспект Багратиона

У двух дорог один оператор, что логично: одна трасса после пересечения МКАД переходит в другую. Стоят недешево: 10 км проспекта Багратиона в Москве – 650 рублей, 18,5 км обхода Одинцово – 550.

Транспондер снижает цену до 450 рублей в первом случае и примерно на 20% во втором. Как и в случае с М‑11, купить его нельзя. Аренда стоит 200 рублей в месяц, из которых 50 берут за обслуживание лицевого счета. Оставшиеся 150 не спишут, если за месяц не было ни одной поездки.

А вот абонементов, как у других операторов, тут нет. Поэтому максимальная экономия с транспондером составит 20–30% в зависимости от отрезка дороги.

Западный скоростной диаметр

Хорда в Санкт-Петербурге разделена на шесть участков, проезд по каждому стоит 250 рублей. Транспондер снижает стоимость существенно: за всю дорогу заплатите 496 рублей днем и 248 ночью. Гаджет можно купить за 2500 рублей или арендовать за 130 рублей в месяц. Что импонирует: скидка одинакова что для своих транспондеров, что для «роуминговых». Поэтому по ЗСД одинаково выгодно проезжать с устройством любого оператора.

Есть и месячные абонементы, дающие скидку от 10% до безлимита на 30 дней (стоит 8700 рублей). Такой опции тоже нет ни на одной другой дороге. Надо признать, что правила проезда в Северной столице наиболее дружелюбные.

Мытищинская хорда

Подмосковная хордовая дорога в платном режиме заработала с 1 февраля. Тариф – 238 рублей за всю трассу. Тут пока никаких скидок и абонементов. Если проехать с транспондером любого оператора, деньги с него спишут автоматически по стандартным тарифам.

НЕ ТОЛЬКО ДЕНЬГИ Дополнительная выгода от транспондера на платных дорогах старого типа, со шлагбаумами, – в возможности проехать пункт оплаты без остановки. Правда, при отсутствии очереди экономия времени идет на секунды. А при совсем большой очереди (например, летом на трассе М‑4) придется стоять до расширения перед шлагбаумами вместе со всеми. На новых трассах пунктов оплаты нет. С транспондера деньги спишутся автоматически. Причем устройства некоторых операторов (в частности, Автодора) позволяют уходить в минус при недостатке средств. Дорога будет считаться оплаченной, но до погашения задолженности транспондер будет заблокирован. Если его нет, нужно не забыть о долге самому: вбить номер машины на сайте оператора после поездки и оплатить выставленный счет.

Московский скоростной диаметр (МСД)

Если не готовы платить вообще, в навигаторах можно выставить опцию «Избегать платных дорог».

Сеть из двух магистральных хорд длиной 68 км, почти целиком проходящих по территории Москвы. Оплату берут с 15 февраля. Пока платить нужно только в будни в часы пик. Тариф номинальный, всего 5 рублей за каждый из 9 отрезков. Очевидно, что это лишь эксперимент, первый этап, поэтому пока никаких скидок нет.

Отличие от других платных дорог: базовая идея выставления счетов по госномеру, которые необходимо отлавливать на госсайтах или в приложении «Парковки России».

Действует только полный тариф в 950 рублей для иногороднего транзита «от ЦКАД до ЦКАД через МСД» – как и до 15 февраля.

Надеемся, что со временем оплату транспондерами настроят и для москвичей, а с уходом от номинальных тарифов к реальным не забудут о скидках. Оператором дороги выступает структура столичного дептранса. Логично предположить, что со временем для МСД самым выгодным окажется транспондер Автодора – другой государственной компании.

Выводы

Итак, максимальные выгоды дают абонементы на пакет поездок. А использовать их можно только с транспондером того оператора, в чьем ведении находится дорога. На единичных поездках, увы, сэкономить удастся только время.

Если оценить тарифы, то гуманнее остальных покажется Автодор. На его дорогах стоимость километра минимальная. Однако другие операторы щедрее на скидки, которые выгоднее для постоянных пользователей.

О новых участках трассы М-5 «Урал», которые сильно экономят время, рассказано тут.