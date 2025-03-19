Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Автомобиль простоял всю зиму? Вот что надо обязательно сделать с ним
19 марта
Автомобиль простоял всю зиму? Вот что надо обязательно сделать с ним
Эксперт Колодочкин рассказал, как подготовить...
Как правильно обкатать новую машину: ответ эксперта
19 марта
Как правильно обкатать новую машину: ответ эксперта
Автоэксперт Ершов: В период обкатки нельзя...
Почему бескамерные колеса завоевали мир (но не весь!)
19 марта
Почему бескамерные колеса завоевали мир (но не весь!)
Эксперт Ревин назвал плюсы и минусы шин с...

Владельцам новых транспондеров нужно пройти персонификацию

В Петербурге изменились правила использования транспондеров на трассах и ЗСД

Правила использования транспондеров на Западном скоростном диаметре (ЗСД) и на других трассах Петербурга с 18 марта 2025 года изменились. Об этом сообщили в пресс-службе компании-оператора «Магистраль Северной столицы».

Теперь автовладельцы активированного транспондера могут оплачивать проезд на других платных трассах в рамках интероперабельности только после персонификации данных электронных устройств.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Рекомендуем
Нелегкий выбор: новый китайский кроссовер или премиум за те же деньги
«То есть, если ваше устройство активировано после 00:00 мск 18 марта 2025 года и вы хотите воспользоваться транспондером для фиксации и оплаты проезда по иным платным дорогам, необходимо обратиться в офис продаж и обслуживания клиентов ЗСД, расположенный по адресу: Планерная улица, 18, корп. 2», – уточнили в пресс-службе.

Для персонификации потребуется паспорт водителя, электронное устройство и доступ к телефону, на который активирован анонимный транспондер. Автовладельцы, активировавшие транспондеры ЗСД до 18 марта текущего года, могут и дальше пользоваться ими на других платных магистралях без персонификации.

Источник: dp.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Антон Ваганов/ТАСС
Количество просмотров 21
19.03.2025 
Фото:Антон Ваганов/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0