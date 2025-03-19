Владельцам новых транспондеров нужно пройти персонификацию

В Петербурге изменились правила использования транспондеров на трассах и ЗСД

Правила использования транспондеров на Западном скоростном диаметре (ЗСД) и на других трассах Петербурга с 18 марта 2025 года изменились. Об этом сообщили в пресс-службе компании-оператора «Магистраль Северной столицы».

Теперь автовладельцы активированного транспондера могут оплачивать проезд на других платных трассах в рамках интероперабельности только после персонификации данных электронных устройств.

«То есть, если ваше устройство активировано после 00:00 мск 18 марта 2025 года и вы хотите воспользоваться транспондером для фиксации и оплаты проезда по иным платным дорогам, необходимо обратиться в офис продаж и обслуживания клиентов ЗСД, расположенный по адресу: Планерная улица, 18, корп. 2», – уточнили в пресс-службе.

Для персонификации потребуется паспорт водителя, электронное устройство и доступ к телефону, на который активирован анонимный транспондер. Автовладельцы, активировавшие транспондеры ЗСД до 18 марта текущего года, могут и дальше пользоваться ими на других платных магистралях без персонификации.

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Источник: dp.ru