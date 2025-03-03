Новые платные дороги в Москве и Подмосковье —подробности

Проезд по МСД в столице с 15 февраля в часы пик стал платным для всех

Сразу две платные дороги появились в столичном регионе. Обе работают по системе free flow: шлагбаумов и пунктов оплаты нет.

Московская область

В Подмосковье с 1 февраля стала платной Мытищинская хорда, которая дублирует МКАД на участке от Ярославского до Дмитровского шоссе. Трасса длиной 16 км разделена на 5 отрезков. Полный маршрут стоит от 238 рублей для легковушки до 755 рублей для большегрузов. Деньги списываются с транспондера, или же заплатить можно после поездки, вбив госномер машины в онлайн-форму.

Москва

В Москве с 15 февраля пересмотрели условия проезда по Московскому скоростному диаметру (МСД). Он начинается от трассы М‑11 «Нева» на севере, обеспечивает выход на магистраль М‑12 «Восток» и доходит до южного шоссе М‑2 «Крым». Ранее за проезд по нему платили только машины с номерами не Москвы и Московской области и только в случае сквозного проезда «от ЦКАД до ЦКАД» – когда прошивали транзитом столичный регион. Этот тариф в размере 950 рублей продолжает действовать.

Новшество в том, что теперь за проезд платят все. Пока чисто символически: по 5 рублей за каждый из 9 отрезков. И не весь день, а только в часы пик – с 7 до 11 утра и 16 до 20 вечера. И только по рабочим дням. Обещают, что для выставления счета нужно, чтобы и начало, и конец поездки попали в платный интервал. Поэтому, например, въезд на МСД в 6:59 сделает проезд бесплатным.

Можно предположить, что в обозримом будущем МСД станет платным круглосуточно, а тарифы вырастут до ощутимых сумм. Власти уже заговорили о динамическом цено­образовании. Это означает, что в часы пиковых нагрузок проезд станет дороже.

Оплатить МСД транспондером можно только при проезде под транспондерной рамкой, которых лишь две: у М‑11 и М‑12. В остальных случаях счет выставят по госномеру машины, по данным с камер.

И новый штраф

А еще в Москве решили, что юрлица совсем распоясались – редко оплачивают парковку. Поэтому штраф за неоплату парковки подняли для них с 5 тысяч до 50 тысяч рублей. Теперь даже банальный сбой в системе оплаты или просрочка на пару минут могут опустошить карман почти на месячную зарплату. Штрафы выносятся автоматически на основании данных о собственнике машины.

Курьерам, службам доставки и всем, кто ездит на корпоративных автомобилях, не позавидуешь.

О новых участках трассы М5 «Урал», которые сильно экономят время, рассказано тут.