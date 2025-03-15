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Трасса Дюртюли – Ачит в составе магистрали М-12
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В кабмине отчитались о готовности строительства автотрасс в разных регионах РФ

Хуснуллин: Трасса Дюртюли – Ачит в составе магистрали М-12 готова на 85%

Готовность новой автомагистрали Дюртюли – Ачит протяженностью 275 км оценивается на сегодняшний день примерно на 85%. Об этом заявил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин

Новая дорога войдет в состав продолжения трассы М-12 «Восток» до Екатеринбурга, ее маршрут пройдет по территориям трех регионов.

Трасса Дюртюли – Ачит в составе магистрали М-12
Трасса Дюртюли – Ачит в составе магистрали М-12
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«Строительным комплексом России ведется системная работа по повышению связанности регионов нашей большой страны. Из отдельных участков создаются единые, в том числе скоростные, пути. Транспортный маршрут "Россия" протянется примерно на 12 тыс. км от Санкт-Петербурга до Владивостока. В него войдут как уже существующие трассы, так и построенные с нуля. Одна из таких – магистраль М-12 "Восток", строительство которой ведется по поручению президента», – уточнил вице-премьер.

Готовность участка трассы протяженностью 140 км в Башкирии составляет 72%, причем работы ведутся в круглосуточном режиме, подчеркнул Хуснуллин. В Пермском крае готовность 92 км будущей трассы оценивается на 82%. Дорожники уже закончили работы по переустройству инженерных коммуникаций, в настоящее время они укрепляют монолитным бетоном водоотводные канавы и конусы искусственных сооружений, а также откосы земляного полотна и русел рек.

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Кроме того, параллельно возводятся площадки для будущих многофункциональных зон дорожного сервиса. В высокой степени готовности и третий этап в Свердловской области длиной 42 км, уже ведутся работы по устройству сетчатого ограждения и прокладке волоконно-оптических линий связи.

Источник: government.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Правительство РФ
15.03.2025 
Фото:Правительство РФ
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