Подмосковные власти нашли способы улучшить пропускную способность дорог на 10-15%

В Подмосковье продлили время проезда по Волоколамскому и Путилковскому шоссе

Специалисты Центра безопасности дорожного движения Московской области оптимизировали движение на региональных трассах. Были скорректированы режимы работы четырёх светофоров в Красногорске, Химках и Дмитрове, сообщили в регилнальном Минтрансе.

В Красногорске увеличили время проезда по Волоколамскому шоссе, изменив режим работы светофора и установив кнопки вызова для пешеходов на пересечении улиц Ново-Никольской и Чапаева. В Путилкове время проезда по прямому ходу Путилковского шоссе увеличили на 3 секунды, изменив режим светофора у остановки «Торговый центр».

В Химках на светофоре на пересечении улиц Бабакина и Молодёжной добавили режим работы в выходные дни, помимо утреннего, дневного и ночного.

В Дмитрове на светофоре на пересечении улиц Ново-Рогачёвской и Профессиональной разделили транспортные направления, создав отдельную фазу для движения с ул. Ново-Рогачёвской.

В Минтрансе отметили, что такие точечные корректировки продолжатся, это позволяет увеличить пропускную способность дорог на 10-15% и снизить время заторов.

Из-за изменений в законодательстве более 800 машин такси в Подмосковье не могут выехать на дорогу. Теперь таксистам обязательно нужно иметь при себе полис обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). Подробнее об этом в нашей публикации.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: Минтранс Подмосковья