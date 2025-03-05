Подмосковные власти нашли способы улучшить пропускную способность дорог на 10-15%
Специалисты Центра безопасности дорожного движения Московской области оптимизировали движение на региональных трассах. Были скорректированы режимы работы четырёх светофоров в Красногорске, Химках и Дмитрове, сообщили в регилнальном Минтрансе.
В Красногорске увеличили время проезда по Волоколамскому шоссе, изменив режим работы светофора и установив кнопки вызова для пешеходов на пересечении улиц Ново-Никольской и Чапаева. В Путилкове время проезда по прямому ходу Путилковского шоссе увеличили на 3 секунды, изменив режим светофора у остановки «Торговый центр».
В Химках на светофоре на пересечении улиц Бабакина и Молодёжной добавили режим работы в выходные дни, помимо утреннего, дневного и ночного.
В Дмитрове на светофоре на пересечении улиц Ново-Рогачёвской и Профессиональной разделили транспортные направления, создав отдельную фазу для движения с ул. Ново-Рогачёвской.
В Минтрансе отметили, что такие точечные корректировки продолжатся, это позволяет увеличить пропускную способность дорог на 10-15% и снизить время заторов.
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Источник: Минтранс Подмосковья