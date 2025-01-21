Секунды в плюс: в Московской области увеличили время выезда на два шоссе

В Подмосковье улучшили движение на шоссе благодаря настройке светофоров

Как сообщили в Минтрансе Московской области, специалисты Центра безопасности дорожного движения на прошлой неделе провели корректировку режимов светофоров на четырех перекрестках.

Работы были выполнены в Красногорске, Ленинском и Раменском округах.

Так, в поселке Путилково (г.о. Красногорск) изменили режим работы светофора на пересечении Путилковского шоссе и Проектируемого проезда № 6411. В результате было сокращено время проезда по шоссе из-за строительно-монтажных работ.

В деревне Верея (Раменский округ) на 7 секунд увеличили время выезда с Островецкого шоссе на Жуковское шоссе.

В поселке Мисайлово (г.о. Ленинский) на 10 секунд увеличили время выезда из ЖК «Пригород Лесное» на Володарское шоссе.

В поселке Володарского (г.о. Ленинский) разделили транспортные потоки на перекрестке улиц Центральной и Живописной для повышения безопасности движения.

В ведомстве подчеркнули, что ежедневный мониторинг дорожной ситуации позволяет специалистам своевременно вносить изменения в работу светофоров, что в среднем увеличивает пропускную способность участков на 10-15%.

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Источник: mtdi.mosreg.ru