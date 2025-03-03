Более 800 машин такси Подмосковья теперь не могут выехать на дорогу

Работа более 800 машин такси МО приостановлена из-за отсутствия страховки ОСГОП

В Подмосковье более 800 такси не смогут работать из-за отсутствия полиса обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП), сообщили в региональном Минтрансе.

С 1 сентября 2023 года все такси обязаны иметь данный полис для защиты пассажиров. Отсутствие ОСГОП влечет за собой аннулирование разрешения на деятельность и административный штраф.

С момента введения требования было аннулировано 18 разрешений на такси, обслуживающих более 800 автомобилей. Согласно Кодексу об административных правонарушениях, перевозка пассажиров без ОСГОП может повлечь штрафы до 50 тыс. рублей для должностных лиц и до 1 млн рублей для юридических лиц.

Оформление полиса ОСГОП стало обязательным с 1 сентября 2023 года в рамках федеральной программы. Новый закон предоставляет пассажирам более серьезную защиту, позволяя им в случае ДТП претендовать на выплаты до 2 млн рублей за вред жизни и здоровью, и до 23 тыс. рублей за ущерб имуществу. Полис ОСГОП оформляется перевозчиком сроком на 1 год.

Чтобы оформить полис, перевозчик должен выбрать страховую компанию и подать заявление через региональный портал госуслуг для внесения изменений в реестр перевозчиков.

В Подмосковье зарегистрировано более 118 тысяч такси и более 32,5 тысячи перевозчиков.

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Источник: Минтранс Подмосковья