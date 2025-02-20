В таксопарках России считают, что отрасли нужна господдержка

В НСТ выяснили, сколько таксопарков готовы закупать отечественные автомобили

Только меньше трети российских таксопарков готовы закупать автомобили отечественного производства при условии наличия субсидий. Об этом заявили в «Национальном совете такси» (НСТ) по итогам опроса 100 крупнейших таксопарков России.

«27% опрошенных сказали, что готовы рассмотреть вопрос покупки произведенных в РФ машин при наличии субсидий, чтобы общая стоимость владения таким авто вписывалась в экономику предприятия. Цена седана экономкласса (наиболее массовые модели этой категории авто – Lada Granta, Lada Vesta) в этом случае не должна превышать 1 млн рублей с НДС», – говорится в отчете по итогам опроса.

Две трети перевозчиков такси не готовы обновлять парк машинами производства РФ из-за отсутствия нужных комплектаций и высокой стоимости владения из-за частого ремонта, длительного ожидания запчастей и простоев. Почти три четверти респондентов заявили, что текущее финансовое положение позволяет им обновить менее 10% парка в 2025 году.

Для эффективной работы нужно ежегодно обновлять 10-50% парка, выяснилось также, что 72% опрошенных используют лизинг для приобретения новых авто, а у 13% компаний в лизинге более 70% от общего числа машин. Все таксопарки назвали для стабилизации экономического положения таксомоторных компаний наличие господдержки.

Исполнительный директор НСТ Наталия Лозинская напомнила слова президента РФ Владимира Путина о том, что локализация машин такси в отрасли – это баланс интересов перевозчиков и производителей. Необходимо этот баланс соблюсти и решать вопрос с учетом экономической целесообразности для перевозчиков, убеждена Лозинская.

Для этого нужно запустить отраслевую программу субсидирования лизинга, а также гибко подойти к вопросам регулирования отрасли, затрагивающим вопрос обновления парков, подытожила Лозинская.

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Источник: ria.ru