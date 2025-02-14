Отечественный автобренд вошел в топ-3 самых популярных в пассажирских перевозках

Выяснилось, какие марки авто чаще всего используют в российских таксопарках

Автомобили корейского бренда Kia чаще всего используют в таксопарках России, по числу машин марка опередила отечественную Lada. Такими данными поделилась председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.

«Kia находится на первом месте по распространенности в российском такси с результатом в 110,6 тыс. автомобилей. С небольшим отставанием от него находится продукция АвтоВАЗа — 107,2 тыс. машин в таксопарках. На третьем месте идет бренд Hyundai — 102,6 тыс. единиц. Далеко позади него находится Volkswagen с 65,2 тыс. автомобилей. Пятерку замкнула Skoda (46,1 тыс. ед.)», – перечислила эксперт.

Затем в списке самых распространенных моделей идут Renault и Toyota, опередившие самый распространенный в такси китайский автобренд Chery (25,9 тыс. ед.). Также в топ-10 вошли еще два «китайца»: Haval (22 тыс. ед.) и Geely (17,3 тыс. ед.), затем идут Nissan и Chevrolet – количество машин этих брендов в таксопарках превысило 10 тыс. единиц. На 16-й позиции расположился Jac, за которым следуют «Москвич», BAIC, Exeed, Omoda и Changan.

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Источник: iz.ru