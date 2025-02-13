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В Сети появились официальные тизеры сразу трех автоновинок – известна дата дебюта

Kia представит 3 модели в рамках EV Day в Испании – кроссовер, седан и фургон

Автопроизводитель Kia анонсировал презентацию сразу трех новых моделей. В Сети появились первые изображения электромобилей с индексами EV2, EV4 и PV5. Речь идет о двух легковых автомобилях и коммерческом фургоне, премьера новинок состоится в рамках EV Day 27 февраля в Испании.

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На официальных тизерах показаны детали внешности электрокаров, выполненных в актуальной стилистике бренда. Можно увидеть угловатые кузовные панели, необычные силуэты и вертикальную светотехнику. О технических характеристиках моделей пока нет информации.

Фургон PV5 демонстрировали ранее в виде концепта, в частности был подготовлен прототип электромобиля с усиленной ходовой частью и пассажирским салоном с широкими возможностями трансформации. Этот вариант по достоинству оценят любители путешествий.

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Ожидается, что модель EV4 сохранит необычный дизайн прототипа и его сделают в кузовах седан и хэтчбек. Силовой агрегат может быть представлен мотором мощностью 204 л.с. в сочетании с 82-киловаттной батареей.

Что касается EV2, то эту модель видели только на шпионских снимках, сделанных во время дорожных тестов. Не исключено, что это будет кроссовер, созданный специально для европейских рынков. В линейке Kia новинка может стать самым бюджетным электромобилем.

Источник: carscoops.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Kia
Количество просмотров 16
13.02.2025 
Фото:Kia
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