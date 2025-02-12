Длина 5 метров, мотор 2.5 и автомат — конкурент Camry из Кореи уже в России

Корейский бизнес-седан продают в России за 4,6 млн рублей

В России на маркетплейсе уже доступен бизнес-седан Kia K8 2025 года выпуска – заявки на покупку автомобиля из Кореи принимает дилер из Москвы.

Kia K8

В комплектации Signature седан оснащен атмосферным двигателем объемом 2,5 литра, развивающим мощность 198 л.с.

Kia K8

Цена на эту версию составляет 4,56 млн рублей, с учетом доставки во Владивосток за 14 дней после поступления оплаты в Корею. В стоимость седана включены все таможенные процедуры и необходимые документы для регистрации машины.

В оснащение машины входят кожаный салон, подогрев, электрорегулировки и вентиляция передних кресел, обогрев руля, подогрев задних сидений, две беспроводные зарядки для смартфонов, проекционный дисплей, электрорегулировка рулевой колонки, полный набор подушек безопасности и т.д.

Kia K8

На передней панели Kia K8 установлен панорамный дисплей, совмещающий 12-дюймовый экран цифровой приборной панели и 12-дюймовый экран мультимедийной системы.

Напомним, что обновленный Kia K8 был представлен в 2024 году.

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Источник: Авито.Авто