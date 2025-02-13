Не далее 100 км друг от друга: в РФ появится сеть зарядных станций для электрокаров

В России построят 500 хабов для зарядки электрокаров, ВЭБ уже ищет инвесторов

В России стартовал проект по созданию сети электрохабов быстрой зарядки, рассчитанных на одновременную зарядку до 10 электромобилей. Электрохабы – это комфортабельные станции с залами ожидания, рассчитанные на обслуживание нескольких машин.

До 2030 года планируется построить свыше 500 таких комплексов, однако эксперты отмечают, что даже такого количества недостаточно. Сегодня в стране действует пока один электрохаб, который находится в Санкт-Петербурге, а зарядная инфраструктура не справляется с растущим числом электрокаров.

Электрохабы появятся в крупных городах и на подъездах к ним, а ВЭБ уже разрабатывает программу льготного кредитования для инвесторов. В первую очередь объекты будут размещены в зонах с высокой загруженностью электромобилями.

Проект направлен на развитие инфраструктуры для удобства междугородных поездок на электромобилях.

Согласно стратегическому плану развития электротранспорта, станции будут расположены на расстоянии не более 100 км друг от друга, охватывая федеральные трассы, ведущие к крупнейшим городам.

Однако реализация проекта сталкивается с трудностями. Инвесторы отмечают высокую стоимость электрохабов – затраты на один комплекс, рассчитанный на 10 машин, составляют более 100 млн рублей.

Эксперты отмечают, что экономика таких зарядных хабов вызывает вопросы. Стоимость электроэнергии на них составляет около 20 рублей за кВт, а на некоторых ЭЗС достигает 22-23 рублей. В результате затраты на поездку сопоставимы с расходами легкового автомобиля, потребляющего 6-7 литров бензина на трассе. Для окупаемости таких точек требуется увеличение числа зарядных сессий.

По данным «Автостата», в 2024 году в России было продано 17 805 новых электромобилей, что на 26,4% больше, чем в 2023-м. Лидируют бренды Zeekr, Москвич и Evolute. Однако машины на электричестве пока составляют менее 1% от общего автопарка страны.

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Источник: «Известия»