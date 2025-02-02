500 км на одной зарядке: этот BMW похорошел и стал мощнее

Цены на обновленный электрокроссовер BMW iX будут начинаться от 76 325 долларов

BMW анонсировала обновление своего электрического кроссовера iX, который получит ряд значительных изменений к 2026 году.

4. В стандартной комплектации все версии поставляются с 20-дюймовыми дисками, а за доплату доступны 21- и 22-дюймовые легкосплавные колеса.

Одним из самых заметных нововведений стала новая базовая комплектация iX XDrive45, которую добавили к уже существующим версиям iX xDrive60 и iX M70 xDrive, последняя из которых пришла на смену модели M60.

iX xDrive45 теперь оснащена электродвигателем мощностью 402 л. с. и может преодолеть до 500 км на одной зарядке. Версия iX xDrive60 получила мощность 536 л. с. и увеличенный запас хода до 547 км. В свою очередь, флагман семейства iX M70 развивает 650 л. с. и способен проехать до 486 км на одном заряде, при этом разгоняясь до 100 км/ч за 3,6 секунды.

Изменения в дизайне коснулись передней и задней части автомобиля. Подробнее в нашем фотообзоре.

Стартовая цена для кроссовера в версии iX xDrive45 составит 76 325 долларов (7,5 млн рублей), iX xDrive60 будет стоить от 89 675 долларов (8,8 млн рублей). Цена топовой версии iX M70 осталась на уровне прошлого года — 112 675 долларов (11 млн рублей).

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Источник: Carscoops