Почти Volvo: надежный кроссовер с турбомотором 1.5 и ценой от 1,5 млн рублей

Эксперт «За рулем» Зиновьев рассказал, чем хорош Geely Coolray с пробегом

Geely Coolray – компактный кроссовер, который продается на российском рынке с 2020 года.

Построенный на платформе, разработанной совместно с Volvo, Coolray для российского рынка производится в Белоруссии.

Geely Coolray

На вторичном рынке цена пятилетнего авто стартует от 1,5 млн рублей, что делает его одним из интересных вариантов в своем сегменте.

Основная силовая установка Geely Coolray – трехцилиндровый турбомотор объемом 1,5 литра, мощностью 150 л.с. Этот мотор является доработанным клоном Volvo B3154T и выполнен полностью из алюминия. Он оснащен системой прямого впрыска и гидрокомпенсаторами.

Geely Coolray

В 2021 году в двигатель были внесены изменения, в том числе улучшена система циркуляции масла. Эксперты отмечают, что при соблюдении рекомендаций по выбору масла и топлива мотор прослужит без проблем до 100 тысяч км пробега, не доставляя владельцам особых хлопот с нагаром или вибрациями.

Что касается коробки, то в Geely Coolray используется робот FEV 7DCT330 с двумя мокрыми сцеплениями.

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– К роботу FEV 7DCT330 также нет особых нареканий. По конструкции близок к европейским аналогам. Можно рассчитывать на 250 тысяч км, хотя на полпути придется заменить узел сцепления.

Слабые места – тормозные диски да газовые упоры двери багажника. Ну и хандрящая электроника. Но в целом машина надежная, и быстрой коррозии не наблюдалось.

Клоном дорестайлингового Кулрея является Belgee X50.

О других китайских автомобилях с пробегами 20-80 тыс. км читайте в материале «Кроссоверы от 1,2 млн рублей — семь лучших вариантов».