Популярная марка привезет в Россию кроссовер с запасом хода до 430 км

У электрического кроссовера Geely EX5 в России будет две версии – Pro и Max

Компания Geely анонсировала комплектации нового электрического кроссовера Geely EX5, который в ближайшее время появится на российском рынке.

Модель будет доступна в двух версиях: Pro и Max. Она построена на платформе GEEA 3.0, предназначенной для электромобилей.

Geely EX5

Geely EX5 оснащен литий-железо-фосфатной батареей с запасом хода до 430 км по циклу WLTP и возможностью быстрой зарядки (от 10 до 80% за 28 минут). Также предусмотрена система терморегулирования, увеличивающая пробег в холодное время года.

Кроссовер имеет мощность 218 л. с. и способен разгоняться до 100 км/ч за 6,9 секунды. Его длина составляет 4615 мм, а дорожный просвет — 173 мм. Для управления динамикой и экономичностью предлагается три режима вождения: Eco, Comfort и Sport.

Geely EX5

В базовой комплектации Pro кроссовер оснащен 18-дюймовыми дисками, светодиодной оптикой, скрытыми дверными ручками, качественным интерьером с кожаной отделкой, мультимедийной системой с экраном 15,4 дюйма и поддержкой Bluetooth. Также в нее включены климат-контроль, круиз-контроль, и 6 подушек безопасности. Уже в «базу» входит зимний пакет с подогревом сидений, руля и зеркал.

Geely EX5

В топовой комплектации Max добавлены 19-дюймовые диски, панорамная крыша, адаптивный круиз-контроль и премиальная аудиосистема с 16 динамиками. Кроме того, Max оснащен системой ADAS, включающей активные системы безопасности, такие как предотвращение фронтальных столкновений, контроль полосы и слепых зон, а также предупреждения при открытии дверей и при движении задним ходом.

О старте продаж и ценах на Geely EX5 будет объявлено позже.

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Источник: Geely