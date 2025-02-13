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Эксперт Яшина указала на признаки эксплуатации...

По износу этих деталей можно понять, что авто использовали в такси или каршеринге

Эксперт Яшина указала на признаки эксплуатации автомобиля в такси или каршеринге

Выбор автомобиля на вторичном рынке грозит риском купить машину, использовавшуюся в такси или каршеринге.

Чтобы выбрать транспортное средство с пробегом в неплохом состоянии, следует обратить внимание на признаки, указывающие на эксплуатацию авто в пассажироперевозках. Таким советом с «За рулем» поделилась эксперт по развитию и продвижению сервиса «Ремонт и ТО» компании «Передовые Платежные Решения» Олеся Яшина.

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Мнение эксперта

Олеся Яшина, эксперт по развитию и продвижению сервиса «Ремонт и ТО» компании «Передовые Платежные Решения»

– Машины, работающие в такси или каршеринге, часто имеют высокий километраж даже при небольшом возрасте. Также в таких автомобилях салон может быть изношен больше обычного для их возраста, об этом наглядно свидетельствуют потертости обивки сидений, грязный ковролин, царапины на пластике.

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Также могут быть заметны следы от крепления таксометра, видеорегистратора или других гаджетов, которые обычно используются в такси, обращает внимание Яшина.

Автомобили таксопарков и операторов каршеринга чаще остальных попадают в небольшие ДТП, поэтому могут иметь небольшие повреждения, сколы на лакокрасочном покрытии кузова, затертые бамперы.

«У машин, работающих в интенсивном режиме, интервалы между техобслуживаниями могут быть короче, чем у обычных автомобилей. На кузове могут остаться следы наклеек служб такси или каршеринга. Частые поездки по городу приводят к быстрому образованию коррозии на днище автомобиля», – перечисляет специалист.

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Шины такого автомобиля зачастую чрезмерно изношены из-за большого пробега при непродолжительном сроке эксплуатации. Также должны насторожить отметки в сервисной книжке о специфических работах, связанных с ремонтом после аварий или заменой деталей, которые обычно редко меняются на машинах частных владельцев, подытожила Яшина.

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 12
13.02.2025 
Фото:Depositphotos
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