Страховка для таксистов заработает по новому! Вот как это будет

Шкуматов: закон о праве таксистов на краткосрочный договор ОСГОП облегчит жизнь

Государственная дума на пленарном заседании планирует рассмотреть в первом чтении законопроект о праве таксистов заключать краткосрочные договоры обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). Такой договор можно будет заключить на срок менее года, но не менее 10 дней.

В зависимости от срока действия будет устанавливаться понижающий коэффициент страховых тарифов к общему размеру страховой премии. В случае принятия закон вступит в силу по истечении 180 дней после официального опубликования.

По действующему законодательству срок действия договора обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров не может быть менее года. Отсутствие такого договора влечет за собой приостановление или аннулирование разрешения на перевозку пассажиров. Эксперт Петр Шкуматов рассказал, как будет работать закон в случае принятия.

Петр Шкуматов, эксперт направления «Народный фронт. Аналитика»:

– Этот законопроект – вполне разумная инициатива, которая будет полезна особенно для тех, кто работает в такси нерегулярно. Сейчас такие таксисты вынуждены оформлять страховку на целый год, даже если они работают всего пару месяцев. Многие из них — самозанятые, у которых нет стабильного графика: сегодня он возит пассажиров, а завтра занят другими делами. Получается, что они переплачивают за страхование, которым фактически не пользуются большую часть времени.

Кроме того, есть аренда машин, где один водитель может сменять другого, а страховка на год не всегда удобна. Или, например, человек временно вышел на линию, пока ищет другую работу, — такие ситуации встречаются сплошь и рядом. Гибкие условия страхования позволят таксистам более рационально распоряжаться своими деньгами, не переплачивая за время, когда они не работают.

Если закон примут, это реально облегчит жизнь водителям. Они смогут страховаться ровно на тот срок, который им нужен, без лишних затрат. А это и поддержка самозанятых, и более удобные условия для тех, кто работает в такси временно или в аренде.