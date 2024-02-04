Новая страховка для такси – что она меняет, кроме цены поездки

«За рулем» выяснил, что дает страховка ОСГОП пассажирам такси

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Как реально может отразиться на пассажирах такси страховка ОСГОП (обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика)?

Ответ эксперта

Сергей Зиновьев, редактор:

– Центробанк РФ определился со стоимостью полиса ОСГОП для такси: в пределах 1300–5400 рублей в год. Сумма невеликая и «размажется» по клиентам практически незаметно – одна машина выполняет 3000–5000 заказов в год. То есть серьезного влияния ОСГОП на тарифы такси не окажет.

Основное изменение касается размеров выплат пострадавшим в ДТП пассажирам. В настоящее время всё, на что может рассчитывать клиент, – это выплата по ОСАГО владельца транспортного средства: максимум 500 тысяч рублей. ОСГОП планку серьезно поднимает: в частности, оценка компенсации за вред здоровью исчисляется от минимума в 2 млн рублей.

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