#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияДТПIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новая страховка для такси – что она меняет, кроме цены поездки
4 февраля
Новая страховка для такси – что она меняет, кроме цены поездки
«За рулем» выяснил, что дает страховка ОСГОП...
Клоны советских Жигулей – вы таких (скорее всего!) никогда не видели
4 февраля
Клоны советских Жигулей – вы таких (скорее всего!) никогда не видели
В документальном фильме показали «двойников»...
Автомобили этих марок подешевели в России в январе
4 февраля
Автомобили этих марок подешевели в России в январе
Российский авторынок в январе отметился...

Новая страховка для такси – что она меняет, кроме цены поездки

«За рулем» выяснил, что дает страховка ОСГОП пассажирам такси

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Как реально может отразиться на пассажирах такси страховка ОСГОП (обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика)?

Ответ эксперта

Сергей Зиновьев, редактор:

– Центробанк РФ определился со стоимостью полиса ОСГОП для такси: в пределах 1300–5400 рублей в год. Сумма невеликая и «размажется» по клиентам практически незаметно – одна машина выполняет 3000–5000 заказов в год. То есть серьезного влияния ОСГОП на тарифы такси не окажет.

ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Почему выполнение всех требований закона о такси приведет к разорению таксистов

Основное изменение касается размеров выплат пострадавшим в ДТП пассажирам. В настоящее время всё, на что может рассчитывать клиент, – это выплата по ОСАГО владельца транспортного средства: максимум 500 тысяч рублей. ОСГОП планку серьезно поднимает: в частности, оценка компенсации за вред здоровью исчисляется от минимума в 2 млн рублей.

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].

  • 4 проблемы беспилотного такси (и когда они будут решены) тут.
Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЗиновьев Сергей
Фото:Depositphotos и «За рулем»
Количество просмотров 2
04.02.2024
Фото:Depositphotos и «За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0