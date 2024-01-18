4 проблемы беспилотного такси (и когда они будут решены)

Эксперт «За рулем» изучил перспективы автономного такси

Такси-беспилотник – мечта перевозчиков. Отпадают зарплаты водителям, предрейсовые медосмотры, заморочки с трудоустройством. Экономически привлекательно! И робот никогда не нагрубит клиентам.

Полная автономность сегодня если где и реализована, то именно в такси. Обычным гражданам машины, коим дозволено ездить без водителя, не продают. А преобразованием серийных автомобилей в беспилотные такси занимаются десятки компаний.

Текущее состояние

В октябре 2023 года беспилотное такси Яндекса впервые совершило поездку без испытателя в салоне. До того все машины контролировали люди – сначала сидя за рулем, затем на месте пассажира, оборудованном устройством экстренного торможения.

Тремя неделями ранее в Сан-Франциско произошло ДТП с участием беспилотного такси. Обычный автомобиль с водителем сбил пешехода, его отбросило на другую полосу, под колеса автоматизированной машины компании Cruise. Затормозить Cruise не успел и наехал на пострадавшую женщину, протащив под собой около шести метров – электроника сочла необходимым освободить проезжую часть.

Коммерческую эксплуатацию беспилотных такси Cruise разрешили летом 2023 года. И сразу столкнулись с проблемами. Известность получила пробка, организованная десятком обездвиженных роботакси. Причины сбоя установить не удалось. А после ДТП с пешеходом город отозвал лицензию у Cruise. Фирма остановила работу во всех штатах и отправила 950 такси на обновление программного обеспечения.

В США проблемы, наконец, увидели. У нас, видимо, нет – и испытания различных беспилотников продолжают многие компании.

Проблема первая

В программном обеспечении невозможно учесть все нештатные ситуации, которые могут возникнуть.

В нетипичных ситуациях робот не «думает», а ищет подходящий алгоритм действий. Если такового нет, он впадает в ступор или, что еще хуже, выбирает неприемлемое решение. Базовое требование к беспилотникам: без малейших отклонений соблюдать ПДД. И они будут так делать, чего бы это ни стоило.

Неодолимым препятствием может стать лежащая на дороге обувная коробка, если с двух сторон от машины идет сплошная белая полоса – пересечь ее немыслимо. Человек выйдет из машины и очистит путь, либо просто объедет коробку. Робот, скорее всего, станет ждать, пока мешающий движению объект исчезнет.

Перестроение в пробках – кошмар беспилотников. Они не могут «нагло встрять» – ждут пока радары уловят достаточное для маневра пространство. Не могут и помахать рукой: пропусти, приятель. Видимо, по этой причине в Сан-Франциско время работы роботакси ограничили с 23 до 5 часов утра.

Отдельная тема: два встречных робота в узком месте. Люди легко договорятся, в какой очередности проехать. А роботы?

Проблема вторая

Не при всех погодных условиях роботакси способно адекватно работать.

Это обусловлено имеющимся набором средств распознавания мира. Погрешность позиционирования GPS или ГЛОНАСС – 1–5 метров, в зависимости от объемов и мощности фоновых помех (не говорим об искусственном глушении сигналов). Даже этого недостаточно, чтобы автомобиль не терял границы полосы, да и вообще для удержания в пределах дороги. Поэтому главную роль в ориентации играют камеры, радары и лидары.

Камеры ведают разметкой, дорожными знаками и светофорами, радары и лидары – общим окружением, распознаванием всех объектов на дороге, направлениями и скоростями их перемещения.

Там, где нет внятной разметки, роботакси теряется. Не нужен ливень или снегопад, достаточно ремонтных работ. Эти же ограничения во многих случаях делают невозможной автоматизированную доставку «к подъезду».

Есть сомнения, что перевозчики массово заинтересованы в такси, которое может работать не везде в рамках одного населенного пункта, а иногда не может вообще. В Сан-Франциско машинам Cruise выделили всего четыре района из сорока – далеко не уедешь.

Проблема третья

Недостижим «человеческий» уровень коммуникации.

Такси несложно обучить болтать на отвлеченные темы. Но пока нет технологий, которые помогут уложить чемодан. В лучшем случае роботакси откроет багажник – а дальше как-нибудь сами. Не установит сиденье для ребенка, не откинет спинку под длинномер.

Бессмысленно обращаться к такси с просьбой на секундочку остановиться у газетного киоска или ехать чуточку быстрее. И да – оно не может само себя заправить или зарядить, нужен помощник.

В общем, в вопросах коммуникации робот таксисту не конкурент.

Проблема четвертая

Этическая, многоуровневая.

Тысячи людей потеряют работу, если перевозчики массово перейдут на беспилотники. Это ладно, поскольку работа тяжелая и есть риск угодить в тюрьму. Хуже, что такой риск только у человека, а робот ненаказуем.

Расследование аварии с участием беспилотника – сложная техническая задача. Нужно участие перевозчика, а он в состоянии утаить данные. В феврале компании Cruise предстоит объяснить властям, почему она две недели скрывала важные детали упомянутого выше ДТП.

Наказать можно перевозчика или разработчика программного обеспечения. Но даже при самых тяжких последствиях аварии тюрьма им не грозит – только финансовые потери. Этическое несоответствие.

Роботакси пока обитают в серой зоне «временных разрешений». Нет никаких государственных стандартов, законодательная база в зародыше.

Наконец, самый часто задаваемый этический вопрос: в ситуации, когда можно уберечь либо пассажира, либо пешехода – кого робот выберет?

Что дальше?

У беспилотного такси два реалистичных пути развития.

Первый – его признают тупиковой и опасной технологией. Люди готовы терпеть вред от живых таксистов, но не от роботов. Малейшие их ошибки вызывают общественный резонанс. Либо робот работает идеально, либо он не нужен вообще.

Второй – дальнейший прогресс, связанный с доработкой планеты под возможности автономных транспортных средств. У нас есть технология V2X (Vehicle-to-Everything), идут ее испытания на ЦКАД.

Суть в том, что все ключевые объекты дорожной инфраструктуры оснащаются устройствами, передающими автомобилям оперативные и недостающие данные о ситуации. При такой схеме роботу, в общем, и разметка не нужна, – сориентируется по активным «меткам». Но «спасибо за поездку» и «счастливого пути» всё равно скажет не от души.

Роботы в Китае

В августе 2023 года компания Baidu (сфера деятельности – IT) запустила полностью беспилотные такси в городах Чунцин и Ухань. Тому предшествовала долгая работа в разных городах, обязательно с водителями.

Baidu использует разные электрические модели, в том числе серийные BYD, оригинальный Apollo RT6 и Jidu Robo‑01 на платформе Geely. Две последних намерены преобразовать в беспилотники, доступные для продажи.

О каких-либо инцидентах с такси Baidu не сообщалось. В 2022 году китайские законодатели определили, кто несет вину за последствия аварий с участием беспилотных такси. Если причина аварии – дефект электроники или программного обеспечения, то отвечает разработчик. Во всех остальных случаях – собственник такси.

Роботы в США

Прошлым летом две компании получили разрешения локально применять автономные такси без контролера на борту: Cruise (дочка General Motors) и Waymo (дочка Alphabet/Google). Фирма Uber, не добившись быстрого успеха, продала свое беспилотное подразделение ATG стартапу Aurora. Тот сейчас в стадии тестов под контролем человека.

Cruise использует в такси электрический Chevrolet Bolt EV, бренд Waymo – электрический кроссовер Jaguar I‑Pace и гибридный вэн Chrysler Pacifica, компания Aurora – гибридный вэн Toyota Sienna. Суммарно свыше 2000 машин.

В ранние годы машины всех компаний попадали в ДТП – без особых последствий, если не считать мелкие травмы сотрудников. В 2018 году машина Uber насмерть сбила женщину, переходившую дорогу, толкая велосипед. За рулем был водитель, но отвлекся на телефон. А робот свыше четырех секунд перебирал «в уме» классы объектов, затормозив с опозданием. Кстати, идентифицировал объект в итоге ошибочно.

В августе такси Cruise столкнулось с пожарной машиной, следовавшей на вызов: пассажир получил легкие повреждения, руководство пожарной службы негодовало. В сентябре такси Waymo задавило внезапно выбежавшую собаку – тоже в Сан-Франциско. Затормозить не успели ни электроника, ни испытатель, животное скончалось.

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