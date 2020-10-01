Я проехал пол-Москвы на беспилотнике: это долго!

Разочарование первое: превышать скорость на 20 км/ч сверх разрешенной Яндекс его не учил.

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Яндекс тестирует уже четвертое поколение беспилотников. Теперь это Hyundai Sonata последней генерации. До конца года их будет готова сотня, сейчас поголовье ­увеличивается каждый день.

Что умеет российский автопилот

Сколько раз я душил соблазн устроить проверку такому «умнику»! Например, серийный активный круиз-контроль не видит близко перестраивающиеся машины и норовит их протаранить. А как автопилот? Но рисковать на дорогах общего пользования не стоит, и я проезжал мимо. Успевал лишь заметить, что Сонаты Яндекса едут чуть медленнее потока.

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Всё верно, подтвердили представители Яндекса. Наши традиционные «+20 км/ч» хотя и не штрафуются, но формально запрещены. Потому учить такому поведению автопилот не стали. Да и рановато ему шустрить: пусть он намотал около шести млн. км. во всех версиях на всех машинах, однако еще недостаточно опытен.

Хотя обучить программу разной манере поведения в зависимости от принятых в конкретной стране или городе норм реально. Самый яркий пример — как принято останавливаться, чтобы пропустить пешеходов. Где-то достаточно проехать так, чтобы человеку не пришлось замедлять шаг. А, например, в США (там самоходные «Яндексы» тоже ездят) только ступившему на зебру пешеходу уступают машины на противоположной стороне дороги.

Человек (точка на фото) вступил на переход — пропускаем, стоит неподалеку — можно ехать.

С этой точки зрения российские нормы превышения скорости, возможно, стоит ввести в электронные мозги машины. Ведь ехать со скоростью потока безопаснее, чем быть тихоходом, создавая помехи.

Новые ощущения

Сажусь рядом с водителем в отмеченную наклейкой «А» (автопилот) Сонату. Впрочем, за рулем не водитель, а оператор, который лишь в критической ситуации берет управление на себя. В остальное время автомобиль находится под контролем автоматики. Поехали!

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Удивительно, как легко машина справилась с проездом по прилегающей территории без разметки и без четкого перехода от асфальта к обочине. Даже со встречными, возвращающимися на базу беспилотниками разминулись. Медленнее, конечно, чем это бы сделал человек, но все равно молодец!

Чуда, впрочем, нет. Не будь дорога прописана в картах высокоточной навигации, искусственный интеллект спасовал бы. Он умеет обучаться, но делать это легко и непринужденно на незнакомой местности пока не способен. Хотя арсенал машинного зрения (десять видеокамер, шесть радаров и четыре лидара) позволяют нарисовать цельную картину мира.

Для считывания сигналов светофоров пришлось ставить камеру, которая распознает светодиоды без мерцания. Чтобы пассажир беспилотника понимал действия машины, на дисплей выводятся комментарии. Сейчас, например, автопилот стоит, пропуская поток по главной дороге. Подсказки останутся и на «серийном» варианте.

Вот задачка посложнее: выезд на главную дорогу, по которой идет бодрый поток. Обычный водитель ждал бы недолго и вклинился в первый же появившийся просвет. Беспилотник создается для абсолютной безопасности и никуда не рыпается. Одна из машин слегка притормаживает, мигает фарами — проезжай! Нет, автопилот такой жест вежливости игнорирует.

Следом другой автомобиль останавливается полностью, пропуская беспилотник. Вновь повисает театральная пауза. За то время, пока Sonata просчитывала ситуацию, успели бы проехать три обычные машины! Разумеется, будь все автомобили на дороге автономными, договорились бы через «облако» и безопасно пропустили бы друг друга. Но пока быстро понимать намерения людей компьютер не в силах. И главное сейчас — обучить электронику прогнозировать ситуации, иначе автопилот будет помехой на дорогах.

Так выглядит мир глазами лидара. Яндекс считает, что без него автопилоту не обойтись. Дорогой компонент год от года заметно дешевеет.

Дальше все идет гладко. По хорошо размеченным улицам Яндекс.Sonata едет уверенно. Перестроения других машин перед собой, в отличие от круиз-контроля, видит хорошо. Зрение-то на все 360 градусов, да и инструментов много для безошибочного контроля дорожной обстановки. Компьютер знает, какие маневры предстоят, и заранее включает поворотники.

Вежливость — порок?

На узкой двухполосной улице новая ситуация — нерегулируемый пешеходный переход. Это и для обычного водителя один из самых «тонких» моментов. Ну-ка, как справится искусственный интеллект? Если человек уже на зебре — понятно, пропускает. В алгоритм автоматики заложена определенная зона и на тротуаре. Как только пешеход в нее попадает, машина тормозит и смотрит, куда он пойдет. На нашем проезде такая бдительность была обоснованной: все замеченные люди действительно шли поперек дороги.

А если по тротуару активно ходят вдоль, но на зебру не вступают (а таких мест любой назовет несколько), то с таким алгоритмом автопилота далеко не уедешь. То же самое на оживленных нерегулируемых переходах. С программно прописанной тугодумностью Яндекс только через несколько минут высмотрит достаточный для себя просвет в потоке пешеходов.

Сейчас лидар вращающийся, но Яндекс разрабатывает свой — стационарный, с изменяемым углом зрения и дальностью детектирования. Вся управля­ющая электроника уместилась в нише запаски. За боковой обшивкой багажника спрятана система охлаждения.

Ситуации отнюдь не пустяковые, ведь машину готовят под абсолютно самостоятельную езду. Закажете, допустим, беспилотное такси через несколько лет, а оно намертво встрянет у перехода около бизнес-центра в час пик. Его за ручку в сложном месте никто не проведет.

Та же штука с перестроениями. На свободной дороге беспилотник совершает их уверенно, а в потоке Сонате нужен разрыв в две фуры, чтобы она посчитала его безопасным для маневра. Всё это время машина едет с включенным поворотником и чуть медленнее разрешенной скорости, тормозя автомобили за собой.

Плюсы и минусы разных сенсоров беспилотника

Лидар Позволяет узнать форму объекта и расстояние до него с точностью до сантиметра Самый дорогостоящий сенсор Камера Высокоточное цветное изображение, позволяет увидеть даже мелкие детали Не определяет скорость и дистанцию, зависит от освещения Радар Измеряет дальность и скорость объекта на расстоянии до 300 м, меньше других сенсоров подвержен погодным условиям Точность данных недостаточна для определения типа объекта

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Остаток пути прошел без накладок. Sonata под управлением искусственного интеллекта активно разгонялась, плавно тормозила, безошибочно считывала сигналы светофора и разметку . Это базовые навыки, им машина уже обучена хорошо. По сравнению с тем, что я видел на закрытых полигонах, — прорыв. И круто, что это сделано у нас. Но до выхода в самостоятельную жизнь беспилотнику еще учиться и учиться. Ко всем ситуациям его пока не подготовили, и разрешать ему возить пассажиров по мегаполису пока рано. Но уже очевидно, что этот момент наступит скоро — это не туманное будущее, это наше завтра.

Я проехал пол-Москвы на беспилотнике: это долго! Разочарование первое: превышать скорость на 20 км/ч сверх разрешенной Яндекс его не учил. Я проехал пол-Москвы на беспилотнике: это долго!

Фото: Яндекс