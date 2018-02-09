Сотня беспилотных Hyundai Sonata выйдут на наши дороги в этом году

Чтобы стать полностью беспилотной, машина дорабатывалась и корейскими, и российскими специалистами.

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Совместный проект Hyundai и Яндекса нацелен на появление в столице ста беспилотников до конца текущего года. Платформой для совместного проекта подразделения Hyundai Mobis, занимающегося автономным транспортом, и российской компании Яндекс стал новый седан Hyundai Sonata. Работы стартовали летом 2019 года, первые пять экземпляров Hyundai Sonata присоединились к флоту беспилотников Яндекса еще в марте 2020 года, а официальный старт совместного проекта состоялся 2 июня.

В Яндексе считают беспилотные Hyundai Sonata уже четвертым поколением своих машин, однако это первый проект, реализованный непосредственно с крупным автопроизводителем. Чтобы стать полностью беспилотной, Sonata дорабатывалась с двух сторон: специалисты Hyundai Mobis изменили штатные электронные блоки под работу с беспилотной технологией Яндекса, а в российской компании усовершенствовали набор сенсоров, через которые машина взаимодействует со средой.

По сравнению с прежними беспилотниками Яндекса, тут увеличено число камер с разным фокусным расстоянием, есть радары в крыше, которые «видят» больше объектов спереди и сзади, а лидары на передних крыльях теперь лучше различают пешеходов и машины, скрытые в слепых зонах. Сенсоры расположены по-новому, поэтому объекты фиксируются большим количеством датчиков — это должно позволить системе получать подробную информацию и быстрее реагировать на разные дорожные условия.

Беспилотный автомобиль совместно с Яндексом разрабатывают и на КАМАЗе, а на АВТОВАЗе тоже собираются заимствовать беспилотные технологии, но о конкретном партнерстве не говорят, так как не считают направление ближайшей перспективой.

Фото: Hyundai