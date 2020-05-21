АВТОВАЗ о беспилотниках и электрокарах: зачем разрабатывать, если можно заимствовать — журнал За рулем

АВТОВАЗ о беспилотниках и электрокарах: зачем разрабатывать, если можно заимствовать

Эти технологии развивают во всем мире, российский автогигант в стороне остаться не может. Правда, у него свой путь.

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О планах АВТОВАЗа, касающихся беспилотных технологий и электрифицированных машин, рассказал директор программы Lada B/C Андрей Лихачeв.

Лихачев, как сообщает Lada онлайн, отметил, что в настоящее время нет эффективных, с точки зрения бизнеса, платформ и достаточного покупательского спроса на электрокары. Развитию технологий препятствуют разность климатических зон, несовершенство законодательства и отсутствие развитой инфраструктуры.

Нет смысла самостоятельно, особенно в отсутствие спроса, разрабатывать компоненты электромобилей. Ведь у партнеров из Renault-Nissan-Mitsubishi есть такие продукты, и когда придет время, их можно применять и на платформах АВТОВАЗа.

Той же позиции на АВТОВАЗе придерживаются и в отношении беспилотников и со временем собираются заимствовать технологии и наработки Альянса. Но и тут пока о внедрении автономных технологий говорить рано — опять же из-за отсутствия спроса, развитой инфраструктуры и законодательной базы.

  • Между тем, собственные модели электромобилей у АВТОВАЗа все же есть, одна из них — Lada Ellada. Всего было собрано 100 таких машин, стоимость одной — 960 000 рублей. Позже разрабатывали электрокар Lada Vesta EV, его цена подбиралась уже к 3 млн рублей.

Фото: Depositphotos

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