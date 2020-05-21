АВТОВАЗ о беспилотниках и электрокарах: зачем разрабатывать, если можно заимствовать

Турбомоторы: глушить сразу или дать остыть? Мнения экспертов Двигатели с наддувом нельзя глушить сразу — им надо дать поработать минуту-другую на минимальных оборотах холостого хода, чтобы остыл турбокомпрессор. Это утверждение пришло из конца прошлого века. Справедливо ли оно сегодня? Нет! Если, конечно, производитель не сэкономил, а такие примеры тоже есть. Топ-5 самых недооцененных машин на вторичке Можно ли найти подержанный автомобиль с параметрами как у всех, но при этом дешевле, чем все? Да! Но на кроссовер не рассчитывайте. 6 видов домкрата: мы знаем, какой для вас лучше «За рулем» испытывал все имеющиеся в продаже типы домкраты. Но универсального варианта нет — все зависит от вашего образа жизни. Для сравнения выбрали наиболее сложные условия: тяжелый автомобиль (кроссовер или внедорожник) и не очень твердая поверхность под колесами.