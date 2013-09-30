Готовимся к смене ПДД: в 2023 году у нас появятся беспилотники

Поначалу коммерческие перевозки на беспилотниках запустят в Москве, Татарстане и Краснодарском крае.

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В начале 2023 года на дороги общего пользования в России должны выйти первые беспилотные автомобили, предназначенные для коммерческих перевозок. Такой ориентир содержится в дорожной карте проекта (то есть в концепции, поэтапно расписанной всеми участниками), которую в адрес нескольких профильных министерств направили компании Яндекс, Сбербанк, «Группа ГАЗ» и КАМАЗ.

План включает три этапа. Во-первых, до октября текущего года предполагается разрешить тестирование автомобилей на закрытых территориях без человека в салоне, а также одобрить коммерческую эксплуатацию на дорогах общего пользования при наличии оператора на месте водителя.

Кроме того, до конца 2020 года планируется разработка рекомендаций по расследованию ДТП с беспилотниками, согласование стандарта обмена данными между автомобилем и инфраструктурой (V2X) и создание в России минимум двух испытательных зон с покрытием 5G.

Во-вторых, на протяжении 2021–2022 годов предполагается осуществить в отдельных регионах России переход от тестовой эксплуатации беспилотных машин к полноценной коммерческой. В эти же сроки необходимо принять правила страхования ответственности за ущерб, причиненный автомобилями-роботами, а также разработать меры поддержки производителей таких машин и популяризации их у населения.

В-третьих, к окончанию 2022 года нужно прописать все изменения в ПДД, установить требования по допуску беспилотников на дороги Таможенного союза, утвердить условия сертификации машин и систем их контроля, внедрить принципы связи беспилотников между собой и с инфраструктурой, пишут Известия. В городах-миллионниках предполагается ввести тестовые участки с сетями V2X и 5G, ключевые магистрали обеспечить покрытием связью не ниже 4G и организовать ремонтные бригады для техники.

Таким образом, к началу 2023 года в России все должно быть готово к полноценной эксплуатации беспилотных авто. Среди стартовых регионов значатся Московская область, Татарстан и Краснодарский край. В Министерстве экономического развития, в целом, поддержали проект, в Минтрансе также ознакомились с ним и готовят к передаче в Правительство РФ.

В начале апреля 2020 года президент В.Путин поручил до 31 мая собрать предложения по поводу внедрения в России беспилотных транспортных средств. Вскоре после этого в Самарской области запустили проект «умной дороги».

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС