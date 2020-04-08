В России запускают дорогу для беспилотников

Пока в проекте задействована лишь трасса в Самарской области, но впоследствии подключат и другие регионы.

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До 31 мая в Самарской области будет запущен проект «умной дороги», которая сможет передавать беспилотным автомобилям данные о трафике, дорожном покрытии, пешеходах, появлении автомобиля скорой помощи. Передача информации будет организована посредством высокоскоростной связи V2X.

«В России это будет первый опыт, когда беспилотные автомобили смогут двигаться по дорогам, полагаясь не только на свое техническое зрение, но также на данные, полученные от инфраструктуры и других транспортных средств», — цитирует ТАСС официального представителя НП «ГЛОНАСС» Ярослава Федосеева.

Данные опроса, проведенного в НП «ГЛОНАСС», говорят о том, что многие из автомобилистов, видевших беспилотники в действии, отмечают неуверенность искусственного интеллекта при движении. Собственных ресурсов беспилотного автомобиля зачастую не хватает для полного отображения дорожной ситуации. Чтобы движение было безопасным и качественным, требуются дополнительные данные.

После тестового запуска системы в Самарской области планируется постепенно развить полученный опыт и на другие российские регионы. Напомним, в начале апреля 2020 года президент России Владимир Путин поручил правительству продумать поэтапное выведение беспилотников на дороги общего пользования. Пока предусматривается лишь опытная коммерческая эксплуатация.

В 2017 году беспилотные автомобили начали обучаться вождению в виртуальном мире GTA V.

Фото: Сергей Красноухов/ТАСС