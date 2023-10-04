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Беспилотное такси впервые сбило человека

Автономное такси наехало на женщину и остановилось на ней

В Сан-Франциско (США) на дорогах очень много беспилотных такси Cruise, которые то и дело становятся причинами скандалов. Но до сих пор скандалили вокруг пробок, которые создавали порой автономные машины. Теперь случай серьезнее.

Беспилотное такси наехало на женщину, из-за чего та получила множественные травмы.

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Но прежде женщину сбил другой автомобиль, за рулем которого был человек. Она упала на дорогу и попала под колеса ехавшего следом беспилотного автомобиля.

Такси просто затормозило так быстро, как только могло, не меняя полосы движения, что сделали бы многие водители, не заботясь о риске столкновений со столбами, бардюрами или другими автомобилями.

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Более того, такси остановилось прямо на женщине, и спасатели долго не могли извлечь ее из под колес тяжелого автомобиля.

В Cruise заявили, что сотрудничают с полицией и уже предоставили ей все данные о наезде, включая видеозаписи. Но репутация беспилотников уже подмочена – как видно на фото и видео, такси могло уклониться от наезда, если бы не побоялось сбить пару пластиковых столбиков и металлические кольца, торчащие из тротуара.

Фото, видео: Youtube

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За РулемКирилл Панов
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