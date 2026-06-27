Лада Искра наконец-то подешевела!

Самые важные для автомобилистов события — в новом выпуске «Разборки недели».

АВТОВАЗ расширил гамму универсала Искра

В продажу поступила комплектация «Драйв» с двигателем один и шесть литра мощностью 106 л.с., который работает в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой. Раньше этот мотор предлагался только с вариатором. Цена новинки — 1 565 000 рублей. Это на 112 тысяч дешевле версии с вариатором. Как считаете? Стоит оно того или лучше подороже и не дергать левой ногой?

Премьера Skoda Peaq

Чешская Skoda официально представила флагманскую модель — электрический кроссовер Peaq. Про автомобиль известно, что длина кузова – почти пять метров и на одном заряде он может проехать 640 километров.

Медвежий тест

Протестировать охранный комплекс пикапа F-150 попросили дрессированного медведя по кличке Тэг. В ходе эксперимента этот Тэг открыл дверь, забрался в салон и дальше – сами понимаете. Фордовцы пояснили, что владельцы пикапов эксплуатируют их в суровых условиях, а лабораторные испытания не дают объективной картины.

Флагман Esteo Exlantix ET8

Премиальный автомобильный бренд ESTEO продолжает активное развитие инновационных моделей на альтернативных источниках энергии и анонсирует выход на российский рынок нового флагманского внедорожника F-класса ESTEO EXLANTIX ET8. Машина оснащена последовательной гибридной силовой установкой с увеличенным запасом хода, то есть более тысячи километров. В ее основе полуторалитровый турбодвигатель с термическим КПД 45,79%. Батарея адаптирована к экстремальным температурам и сохраняет стабильную производительность даже в суровом российском климате.

Испытание инновационной батарейки NANFU CR2032

Человечество не оставляет попыток приблизиться к мечте. В автомобильном мире уже давно стали нормой устройства и агрегаты, работающие в течение всего срока службы машины. Сегодня мы поговорим об инновационных батарейках NANFU, а точнее, о модели CR2032, которую чаще всего применяют в автомобильных пультах.

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Новые щетки от MZD

У бренда MZD – очередная новинка. Речь идет о стеклоочистителях. От правильной работы щеток напрямую зависит безопасность водителя, пассажиров, пешеходов.

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