5 важных перемен для автомобилистов в 2024 году

«За рулем» выяснил, как изменится жизнь водителей в наступившем году

Минувший 2023-й грандиозных потрясений автомобилистам не принес. И хотя перемен было немало, запомнился год скорее всемерным ростом цен. Планово подорожали платные дороги, техосмотр и такси. Сверх плана – топливо, утильсбор и сами автомобили. Новые, по некоторым оценкам, подорожали на 25–30%, подержанные не отстают.

Год 2024‑й пока выглядит более благоприятным. Ценам, в общем-то, расти уже некуда. Они и так выше крыши, даже проблему дефицита автомобилей вроде решили. А законодатели не заготовили никаких радикальных пертурбаций в автомобильной жизни. Но локальные изменения, конечно, есть. Коснутся если не всех, то многих из нас.

Новые штрафы

Их появление связано с новой редакцией КоАП РФ. Если она выйдет в свет, ужесточатся и некоторые штрафные санкции.

За езду без ОСАГО штраф могут поднять с 800 до 5000 рублей.

Скорее всего, вернется штраф за среднюю скорость на участке, контролируемом камерами. В базовые документы добавят определение «средней скорости движения транспортного средства».

Если успеют законодательно обосновать камеры с шумомерами, то можно ожидать еще и обновления штрафа за шум. Его повысят с 500 до 5000 рублей.

Прочие штрафы касаются главным образом пользователей средств индивидуальной мобильности. Законопослушным водителям беспокоиться особо не о чем, кроме как о возможном росте числа ошибочно выписанных квитанций.

Новые камеры

С 1 сентября вступят в силу поправки в Закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности». Вводятся единые требования к установке комплексов фотовидеофиксации. Четко оговорены места и случаи, когда камеры вообще разрешено устанавливать, ограничено и применение мобильных средств.

Число стационарных и передвижных комплексов в стране превысило 26 тысяч. Прямого влияния на безопасность движения они не оказывают, коль скоро на фоне роста числа камер в 2023 году отмечен и рост аварийности. Но определенно это сдерживающий фактор для тех водителей, кто склонен нарушать ПДД осознанно. Около 90% всех нарушений выявляют камеры. В число распознаваемых нарушений в этом году попадет и отсутствие полиса ОСАГО.

Количество камер существенно не вырастет. Но по ходу дела расширят их функционал, заменяя старые модели современными, ­распознающими многие нарушения.

Новое ОСАГО

Со 2 марта станут доступны краткосрочные полисы ОСАГО – сроком действия от одного дня до трех месяцев. Может пригодиться, например, «сезонным» мотоциклистам или в случаях, если автомобиль скоро будет продан – нет нужды покупать полис на год.

Конкретные цены пока не объявлены. Страховщики заверяют, что любой кратковременный полис будет дешевле годового. Но месячный точно будет заметно дороже, чем 1/12 годового. То есть сильно не сэкономишь.

Главная позитивная новость об ОСАГО: увеличения базовых ставок или расширения тарифного коридора в 2024 году не ожидается.

Новые правила регистрации ТС

Осенью Госдума взяла в работу законопроект, меняющий порядок снятия с учета и постановки на учет автомобилей при их купле-продаже.

Главная линия – полис ОСАГО исключается из числа документов, необходимых для постановки на учет. Зарегистрировать машину в ГИБДД можно будет без него. Ведь никто не обязан ездить на автомобиле сразу после покупки, а покупать полис только ради регистрации – как-то неправильно.

Побочная – владелец сможет снять машину с учета в день продажи, если договор купли-продажи оформлен через Госуслуги или у нотариуса. Исчезает риск получения штрафов за нарушения, совершенные новым собственником.

Новые права

С 1 апреля вступают в силу поправки к Закону «О безопасности дорожного движения». Коснутся разделов, ведающих получением водительских прав.

Обмен иностранных прав на российские станет обязательным.

Для категорий М, А, В достаточно сдать теоретический экзамен. Для автобусных и грузовых категорий C и D и их подкатегорий нужно сдать еще и практику.

На замену водительских прав отводится год, но не с момента вступления в силу новых правил, а с момента получения гражданства РФ. Права, выданные в Беларуси, иностранными не считаются.

В 2024 году водителей ждут и другие важных изменения, о которых мы еще расскажем. Заходите почаще!